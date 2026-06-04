El inspector de Hacienda que investigó la trama Koldo denuncia a Víctor de Aldama por espiarle

Raúl Burillo, el inspector de Hacienda zaragozano que ha estado detrás de algunos de los informes más importantes contra la corrupción en España en los últimos años, denunció el pasado mes de abril al empresario Víctor de Aldama, el presunto comisionista de la trama Mascarillas, por espiarle y buscar información sobre su entorno. Una información que ha adelantado Radio Zaragoza y ha podido confirmar El Periódico de Aragón. Burillo es uno de los inspectores de Hacienda más reconocidos en la investigación contra casos de corrupción y realizó algunos de los informes que sirvieron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para investigar a José Luis Ábalos o Koldo García, en el caso ligado a Aldama, pero también a Iñaki Urdangarin, dentro del caso Nóos.

A finales del mes de abril, Burillo presentó una denuncia en la que acusaba a Aldama de haberle espiado e intentado extraer información sobre el inspector de Hacienda. Una táctica, la del espionaje, que varios medios de comunicación revelaron hace meses al incluirse en el informe de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil que recopilaba los intercambios de mensajes que el empresario y supuesto comisionista compartía con Rubén Villalba.

Villalba, ex agente de la Guardia Civil, habría estado a sueldo de Aldama para realizar este tipo de trabajos sucios. Y uno de ellos señalaría directamente a Burillo, sobre el que el empresario solicitó a esta persona de confianza información: "Que filtre al inspector de Zaragoza que lleva años tocándome las pelotas". Por lo que se extrae de las conversaciones que aparecen en el análisis de la UCO, Villalba no encontró nada de interés para el empresario, al que notificó de esa ausencia de contenidos.

Aldama habría espiado a Burillo al saber que el inspector zaragozano estaba detrás de Soluciones de Gestión, la empresa que da origen a la trama Mascarillas que señala al propio empresario, a José Luis Ábalos y a Koldo García. Burillo estuvo varios años recopilando información y estudiando el entorno de esta empresa antes de elaborar el informe que permitió empezar a destapar la trama.

Caso Nóos y caso Mascarillas

Su nombre saltó a la conversación pública hace más de una década, con el caso Nóos, pieza separada del caso Palma Arena. Entonces, este zaragozano era el delegado de Hacienda en Baleares, cargo que ocupó entre 2004 y 2010, tiempo en el que las investigaciones en torno a tramas de empresas afincadas en las islas fueron relevantes en todo el territorio nacional. En una entrevista con El Periódico de Aragón en 2016, Burillo admitió que la vinculación del exyerno de Juan Carlos I se encontró "por casualidad": "Fue un correo entre una persona relacionada con la Administración y otra a las empresas de Urdangarin en el que hablaban de un acuerdo que nos pareció extraño".

Tras un tiempo lejos del foco mediático, su trabajo le devolvió a la primera plana en febrero de 2024, al estampar su firma en un informe sobre "el negocio de las mascarillas" en el que aparecía Víctor de Aldama, dueño del Zamora CF y uno de los implicados en diferentes casos de corrupción (hidrocarburos, mascarillas) que hoy se investigan y que rodean, presuntamente, a altos cargos del Gobierno y miembros del PSOE. Entre otras conclusiones, Burillo detecta en su informe que las mascarillas vinculadas a las operaciones de Aldama se vendieron al doble de su precio inicial a organismos públicos gobernados por el PSOE.

Su trabajo en la trama Koldo, para resolver hasta dónde llegaban los tentáculos de Aldama, hizo que Burillo fuera objeto de investigación por parte del empresario investigado. Según los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), el comisionista encargó a un comandante de la Guardia Civil (Rubén Villalba) una investigación personal contra el funcionario zaragozana.

Según recoge el informe de la Benemérita, Aldama consideraba que Burillo "le pisaba los talones, desde Mallorca" y solicitó a su cómplice buscar "alguna debilidad, si tiene amante" con la que atacar al inspector de Hacienda. Así consta en las transcripciones de las grabaciones que los agentes del instituto armado interceptaron al oficial de la Guardia Civil, que permanece imputado por facilitar "datos de carácter secreto" al propio Aldama, pero también al que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes Koldo García Izaguirre.

Vinculaciones políticas

Más allá de su papel laboral desde Hacienda, Burillo ha desfilado por los medios de comunicación de Aragón por su activa participación en política. La más reciente, hace apenas cuatro meses, cuando se convirtió en el cabeza de lista de Aragón Existe por la provincia de Zaragoza. No logró entrar en las Cortes de Aragón en los comicios del 8F, en los que la formación de Tomás Guitarte perdió un escaño respecto a 2023 y solo cosechó dos sillones por Teruel, el territorio en el que está fuerza está más afianzada.

La incursión de Burillo en la política aragonesa no es un estreno y sí un regreso. El inspector de Hacienda se presentó con Aragón Existe al Ayuntamiento de Zaragoza en las últimas elecciones municipales, en mayo de 2023. No logró representación en el consistorio en el que fue el primer paso de la formación que lidera Tomás Guitarte para extender su presencia en el territorio a nivel autonómico.

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En aquella ocasión, Burillo tampoco era un novato. En su momento fue portavoz de Zaragoza en Común y una de las personas más cercanas a Pedro Santisteve durante el mandato de la izquierda alternativa en el consistorio de la capital aragonesa, entre 2015 y 2019. Burillo, antes, había colaborado con el Partido X para unos comicios europeos, siempre con la lucha contra la corrupción como principal objetivo, algo que ha refrendado desde su despacho de Hacienda.