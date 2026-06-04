Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeVisita del papa a TenerifeCondenado un jugador del CD TenerifeDesprendimientos en Santa CruzSalarios en CanariasPlus UltraMessi, Premio Princesa de Asturias
instagramlinkedin

CASO LEIRE DÍEZ

Los audios de Leire Díez contra jueces, fiscales y la UCO: "La intención es limpiar"

"No podemos tener gente así por las instituciones, porque hoy eres tú, mañana será otro, y si no nos ponemos con ello ya, nos estaremos equivocando", reconoció la "fontanera" socialista al ex número dos de Interior del PP Francisco Martínez

Leire Díez: "La intención de todo es limpiar"

Leire Díez: "La intención de todo es limpiar"

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ana Cabanillas

MADRID

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptó varias grabaciones a la "fontanera" del PSOE Leire Díez en las que esta manifestó su intención de "limpiar'' las instituciones, en alusión a los jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil que investigan causas relativas al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Leire Díez al ex secretario de Estado del PP Francisco Martínez: "Yo lo que pretendo es que entremos en un juego limpio"

Leire Díez al ex secretario de Estado del PP Francisco Martínez: "Yo lo que pretendo es que entremos en un juego limpio"

Sara Fernández

Así consta en una grabación de una reunión que se llevó a cabo en el despacho de José Aníbal Álvarez, el que fuera abogado de José Luis Ábalos, en la que participaron la propia "fontanera" de los socialistas y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que ahora mismo está siendo juzgado en la Audiencia Nacional como cabecilla de la Kitchen para sustraer pruebas a Luis Bárcenas sobre la financiación ilegal del PP.

Noticias relacionadas y más

"Obviamente la intención de todo esto es limpiar. ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar. No podemos tener gente así por las instituciones, porque hoy eres tú, mañana será otro, y si no nos ponemos con ello ya, nos estaremos equivocando", reconoció Leire Díez.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents