El Supremo cita como investigado por prevaricación al diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné el 15 de junio

El Tribunal Supremo ha citado para el próximo 15 de junio al diputado de Sumar en Comú Podem Felix Alonso Cantorné como investigado por un presunto delito de prevaricación en relación con la adjudicación directa de contratos a varias empresas cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona) entre 2011 a 2019.

El magistrado instructor de la Sala de lo Penal Vicente Magro le ha citado para ese día, junto a doce testigos, después de que el pasado mes de abril la Sala le abriera causa tras recibir una exposición razonada de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de El Vendrell, que había abierto diligencias previas por los hechos citados.

El Supremo acogió el criterio de la Fiscalía y basó su decisión en la exposición razonada del citado juzgado, que investigó la contratación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Altafulla, del que era alcalde Alonso Cantorné, con las empresas Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP entre 2011 a 2019, con las que habría mantenido distintas relaciones sin sujetarse a la normativa debida.

El tribunal explicó que Alonso Cantorné utilizó los contratos menores, "con lo que eludía los requisitos de publicidad, y permitía la adjudicación directa y posibilitaba una elección arbitraria del adjudicatario" en lugar de acudir al procedimiento correspondiente. En ocasiones, dice, no acudía "a procedimiento alguno", de manera que el Supremo considera "que hay indicios que apuntan a los elementos de un presumible delito de prevaricación administrativa".

No obstante, la Sala precisó al abrir la causa que eso no significa que se limite la investigación a este delito y subraya que "no se debe ignorar, por ejemplo, que esa irregular manera de contratar ha ido acompañada de una dinámica de facturación para hacer pago de los servicios, que no cabría descartar que pudiera apuntar a algún tipo de irregularidad, si así resultase del ritmo de la investigación".

El magistrado instructor de la Sala de lo Penal cita para el día 15, además de al diputado, a diez testigos entre los que están el exconseller y actual diputado de ERC Joan Ignasi Elena y el excoordinador de ICV Joan Herrera.

Recientemente trascendió que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga a Elena y Herrera por un delito de prevaricación en relación con la exposición razonada que el juzgado de El Vendrell (Tarragona) elevó al alto tribunal catalán, ante el que ambos son aforados.