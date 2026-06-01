Trama del PSOE, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y reacciones tras el registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero

Junts avisa al PP que la línea roja es Vox y aleja la moción

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido este viernes al PP que su "línea roja" es Vox y no permitirán que "la extrema derecha esté en el poder", si bien ha reiterado que no les han puesto "una propuesta" de moción de censura "encima de la mesa". "Todo el mundo habla muchísimo, pero nadie hace nada", ha resumido.

Nogueras ha recordado que Junts reclamó hace un año que el presidente Pedro Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza "porque un gobierno que quiere gobernar, que no tiene mayoría" y no cumple los pactos "está gobernando sin mayoría".

"¿Qué va a hacer Pedro Sánchez?", ha cuestionado Nogueras en declaraciones a 'Telecinco', recogidas por Europa Press, ante la falta de mayoría parlamentaria del Ejecutivo, que también ha recordado que desde Junts ya han pedido un adelanto electoral.

"Se habla de cuestión de confianza, se habla de elecciones. Nosotros ya lo hemos puesto encima de la mesa cuando tocaba. Y los dos partidos grandes españoles han preferido seguir haciendo ruido", ha dicho, en referencia a la inacción de PP y PSOE.