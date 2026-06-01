Asuntos Internos señala a un capitán de la Guardia Civil experto en criptoactivos por blanquear para "Nene", el socio de Rubiales investigado

Un reciente informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil entregado a la jueza del caso Supercopa, que mantiene imputado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, señala a un capitán del propio instituto armado, Carlos V.B., experto en gestión de criptoactivos , "por su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales". Le acusan de utilizar sus conocimientos técnicos y relaciones profesionales "para gestionar inversiones en criptoactivos de supuesto origen ilícito, que estarían vinculadas a la investigación abierta a Francisco Javier Martín Alcaide, 'Nene', empresario amigo de Rubiales que según la investigación habría creado un entramado para canalizar el dinero distraído a la institución deportiva.

Los indicios obtenidos, según los oficios de la Guardia Civil aportados a la jueza de Instrucción número 4 del Juzgado de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que concluyen con una petición de diligencias que ahora tiene que valorar la magistrada. Por otra parte, la juez requirió la semana pasada a la RFEF la totalidad de las actas de la Comisión Económica relativas al año 2024 para seguir ahondando en su investigación.

Los indicios obtenidos, según señala un oficio con fecha del pasado 21 de mayo, revelan que el agente en cuestión "gestionó la conversión de grandes sumas de dinero en efectivo a activos digitales para evitar el rastreo bancario". El capitán también habría aprovechado su cargo para obtener información confidencial sobre las pesquisas judiciales que afectaban a sus socios.

El oficio concluye solicitando autorización judicial para realizar determinadas diligencias que les permitan incautar dispositivos electrónicos u otros efectos que confirmen su responsabilidad penal, así como el registro en dos dependencias de entidad Exchange BitBase "toda vez que la conducta descrita se considera fundamental para el proceso de ocultación patrimonial y la desvinculación de los fondos de sus propietarios reales".

Incide en que de las actuaciones practicadas se desprende que 'Nene' y otros presuntos implicados hicieron "entrega directa" al capitán de la Guardia Civil de una cantidad relevante de dinero en efectivo, "asumiendo este último, desde ese momento, el control material de los fondos y la responsabilidad sobre su transformación e inversión en criptoactivos".

Sistema opaco

Agrega el informe que esta función del agente no sería únicamente instrumental o técnica, "sino que sitúa al capitán en la fase inicial de la operativa económica, esto es, en el momento en que el capital abandona el circuito financiero ordinario y pasa a ser introducido en un sistema alternativo de difícil control institucional; circunstancia compatible con la denominada fase de colocación propia de las dinámicas de blanqueo de capitales".

Es decir, se trataba trasladar el efectivo a una red operativa orientada a evitar la trazabilidad. "Conforme a los datos obrantes en la investigación, el capitán señalado "procedió a convertir los fondos en criptoactivos a través del Exchange BitBase, utilizando una operativa diseñada para impedir la vinculación entre el dinero y sus titulares reales".

La UCO implica a dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía con las obras de Rubiales en La Cartuja / EP

Para los agentes de Asuntos Internos, resultan particularmente significativas las manifestaciones efectuadas por el propio capitán a los inversores, en las que refirió expresamente que la conversión en efectivo permitiría evitar cualquier rastro bancario o registro formal, subrayando la conveniencia de no asociar a persona alguna con los fondos. Para ello, contó con la colaboración de dos directivos del Exchange BitBase, quienes facilitaron la conversión del dinero en efectivo sorteando la normativa legal.

"Todo ello, valorado en su contexto, no respondería a un mero interés en la privacidad financiera, sino que evidencia una voluntad consciente de dificultar la trazabilidad del dinero, finalidad que constituye un elemento característico de las conductas de ocultación patrimonial vinculadas al blanqueo", concluyen los investigadores.

Cooperación necesaria

Añaden que su aportación "resultó funcionalmente imprescindible para lograr que el dinero abandonara el circuito financiero formal y quedara desvinculado de sus titulares, contribuyendo de manera directa a la ocultación de su procedencia", reuniendo esta intervención las características propias del delito de cooperación necesaria,

Asimismo, consta que el capitán mostró interés directo en la evolución de la investigación, contactando de manera informal con un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscrito a esta investigación, "solicitando información bajo petición expresa de confidencialidad y manifestando encontrarse, según sus propias palabras, en colaboración con la unidad.

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales / Eduardo Parra - Europa Press

Se analiza el posible desvío de dinero de la Federación hacia una sociedad controlada por 'Nene', Dismatec, a través de la constructora Gruconsa, concesionaria de importantes contratos para la reforma exprés del estadio de La Cartuja de cara a la Eurocopa de 2021. Los informes aportados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil apuntan al presunto cobro de más de 530.000 euros en comisiones por los contratos adjudicados a Gruconsa a lo largo de cuatro años, pero aún queda mucha documentación por analizar, un proceso que la juez considera esencial antes de empezar a llamar a los investigados. A ello se une el análisis de la actividad económica de Rubiales una vez dimitió de la Presidencia de la Federación.