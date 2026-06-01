INVESTIDURA
PP y Vox acercan posiciones para un acuerdo en Castilla y León, que está "muy avanzado pero no cerrado"
El acuerdo, que se encuentra en una fase avanzada, contemplaría la inclusión de consejerías para Vox y el concepto de 'prioridad nacional' en la nueva ejecutiva autonómica
EP
El PP y Vox ultiman el acuerdo de gobierno en Castilla y León para investir al presidente 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, cuyas negociaciones están "muy avanzadas" pero todavía "no cerradas", según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'
Se prevé que el acuerdo incluya consejerías para Vox, además de la vicepresidencia, y el concepto de 'prioridad nacional', tal y como ha ocurrido en los pactos que ambas formaciones han sellado en Extremadura y Aragón.
Las negociaciones para cerrar el acuerdo se han intensificado especialmente en las últimas semanas tras la celebración de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. El PP ganó los comicios celebrados el 15 de marzo en Castilla y León con 33 escaños, dos más que en la anterior cita electoral, y el 35,4 por ciento de los votos, pero necesita pactar con otros grupos parlamentarios al estar la mayoría absoluta en 42 procuradores. El PSOE quedó en segunda posición (30 escaños) mientras que los de Vox sumaron un procurador más, hasta lograr 14.
De esta manera, sería la segunda vez que Mañueco comparta gobierno de coalición con Vox. Los de Santiago Abascal y el PP ya gobernaron juntos en Castilla y León tras las elecciones de 2022, pero Vox rompió los acuerdos en julio de 2024 por las discrepancias con los 'populares' en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.
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