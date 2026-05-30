FUERZAS ARMADAS
Directo | Vigo acoge este sábado el desfile del Día de las Fuerzas Armadas que presiden los reyes
El acto comenzará a las 12:00 horas con la llegada de Felipe VI y Letizia, acompañados de la princesa de Asturias, a la tribuna real
EFE
Los reyes presiden este sábado en Vigo el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, un acto en el que participan más de 3.700 militares, además de 70 aeronaves y más de un centenar de vehículos, y al que por primera vez asiste la princesa Leonor.
El acto comenzará a las 12:00 horas con la llegada de Felipe VI y Letizia, acompañados de la princesa de Asturias, a la tribuna real, donde serán recibidos por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón.
Tras saludar a las autoridades, los reyes presenciarán el salto paracaidista que llevarán a cabo miembros de la patrulla acrobática del Ejército del Aire (PAPEA).
El izado de la bandera y el homenaje a los dieron su vida por España dará paso al sobrevuelo de los aviones de la Formación Mirlo dibujando en el cielo los colores de la bandera nacional, con el que se iniciará el acto.
Una treintena de aeronaves de caza, diez aviones de transportes y 25 helicópteros conformarán el desfile aéreo, al que seguirá la marcha terrestre con 109 vehículos, 32 motos, 130 caballos y 6 perros.
De nuevo la Formación Mirlo, que tomó el relevo de la Patrulla Águila, sobrevolará el cielo con siete aviones Pilatus PC-21 y pondrá fin al acto institucional con el que cada año se rinde homenaje a las Fuerzas Armadas.
Un total de 3.746 efectivos, de ellos, 344 mujeres, del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Real y Guardia Civil a pie, desfilarán en un recorrido de 1.165 metros.
- Impulso a la nueva Santa Cruz de Tenerife en el suelo de la Refinería: el pleno aprueba el convenio entre administraciones para diseñar la ciudad
- La historia de Urbano, un cabrero de Teno Alto, llega a la gran pantalla este fin de semana al Festival de Cine Medioambiental de Garachico
- Es oficial en el BOE: más de 92.000 casas vacías de Santa Cruz de Tenerife podrían tener un recargo del 150% en el IBI para sus propietarios
- La Laguna se blinda ante la histórica visita del papa León XIV: restricciones totales de tráfico, aparcamiento y cierre de servicios públicos
- Los frailes agustinos de Puerto de la Cruz: 'Somos hermanos del papa' y esperan un impulso espiritual
- Detenido el conductor que se fugó tras atropellar a un peatón que resultó herido muy grave en Tenerife
- Visita del papa León XIV a Tenerife: estas son las calles de La Laguna que tendrán el acceso restringido
- La próxima peatonalización de La Laguna: vecinos y empresarios podrán aportar ideas para la obra de Heraclio Sánchez