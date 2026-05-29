El CIS publica su primera encuesta tras las elecciones de Andalucía en pleno aluvión judicial sobre el PSOE

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este viernes, a las 12.30 horas, su barómetro del mes de mayo, cuyo trabajo de campo se realizó en plena campaña de las elecciones andaluzas, en las que el PP perdió la mayoría absoluta y el PSOE sufrió otro batacazo, y antes del goteo de causas judiciales que afectan a los socialistas, como la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la presunta trama para boicotear investigaciones que perjudicaban al partido.

En concreto, las entrevistas de este barómetro se realizaron entre los días 3 y 18 de mayo, lo que significa que el trabajo de campo terminó al día siguiente de las elecciones andaluzas y la víspera del auto de la Audiencia Nacional que señalaba a Zapatero como supuesto líder de una trama de tráfico de influencias para rescatar a la aerolínea venezolana Plus Ultra. En cambio, el sondeo sí coincidió con la finalización del juicio al exministro José Luis Ábalos por el caso mascarillas.

Gráfico que muestra la evolución de la estimación de voto del CIS. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El barómetro de abril situaba al PSOE con una estimación de voto del 36,4%, cinco puntos más que el mes anterior y registrando su mejor dato de los últimos seis meses. Y mientras el PSOE se disparaba, el PP se mantenía prácticamente donde estaba en marzo, con un respaldo del 23,6%.

La subida del PSOE contrastaba con la caída de 1,3 puntos de su socio de Gobierno, Sumar, cuya estimación de voto de abril, apenas un 5,8%, era su peor dato de la legislatura. También retrocedía Vox, que se anotaba un 14,7%, dos puntos menos que en marzo. Se Acabó la Fiesta, el partido del eurodiputado Alvise Pérez, caía igualmente y se quedaba en un 1,7%, cuatro décimas menos que en marzo.

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Crisis del hantavirus

Además de la campaña electoral andaluza, las entrevistas de la encuesta también coincidieron con la crisis del hantavirus, que finalizó el 10 de mayo con la llegada a Tenerife de los cruceristas del MV Hondius, el ingreso en el hospital Gómez Ulla de Madrid de los 14 españoles que formaban parte del pasaje, entre los que hubo un positivo, y el traslado a sus países del resto de viajeros.