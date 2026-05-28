Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hipotecas en CanariasPlus UltraTasa de basura en Santa CruzVisita del papa a TenerifeCámara hiperbárica del HUCTiempo en TenerifePuerto de Santa Cruz
instagramlinkedin

En Directo

Caso David Sánchez

La fiscalía pide que no se juzgue a Gallardo por la contratación de Luis Carrero

Hoy comienza, entre gran expectación y amplias medidas de seguridad, la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, el exsecretario regional de PSOE y 9 investigados más por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa

El banquillo de los acusados por el juicio contra David Sánchez

El banquillo de los acusados por el juicio contra David Sánchez / EFE

Belén Castaño Chaparro

Jonás Herrera

Arranca el Badajoz el juicio por el presunto enchufe de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la diputación hace casi 9 años. La primera sesión comienza a las 10 de la mañana. Hoy y mañana se dedicarán a las cuestiones previas que planteen las partes.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El TSJC confirma la incapacidad absoluta a una limpiadora con dolor de cabeza crónico que la Seguridad Social le negaba
  2. Es oficial: Hacienda permite deducirte mucho dinero en la Declaración de la Renta si has donado a asociaciones culturaes, deportivas o a investigación
  3. Hacienda avisa: ya se han terminado de pagar las devoluciones del IRPF a mutualistas aunque 860.000 jubilados no han recibido su dinero
  4. Las monjas clarisas de La Laguna dedican su oración a la confección del mantel para la misa del papa León XIV en Tenerife
  5. El Real Club Náutico de Santa Cruz de Tenerife asume la adaptación a la normativa y se desmarca del Real Casino
  6. Santa Cruz garantiza la continuidad del Mercado de La Abejera con una solución provisional
  7. Plan de choque en Canarias ante la visita del papa León XIV: el Estado fomenta el teletrabajo el 12 de junio para evitar el colapso del tráfico, 'equivalente al de un día festivo
  8. Al 'playoff' al ritmo de los colosos: el Canarias repite en la pelea por la Liga Endesa y mantiene el pulso a Madrid, Barça y Valencia

Roberto Leal rompe su silencio sobre la polémica de ‘El Rosco’ de 'Pasapalabra'

Un patinete a 100 kilómetros por hora en Santa Cruz de Tenerife

Un patinete a 100 kilómetros por hora en Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno recupera la celebración del Día de la Policía Canaria

El Gobierno recupera la celebración del Día de la Policía Canaria

Los científicos no dan crédito: descubren un pequeño pulpo azul en Galápagos que podría cambiar lo que sabemos del océano

Los científicos no dan crédito: descubren un pequeño pulpo azul en Galápagos que podría cambiar lo que sabemos del océano

Rescatan un cayuco con 55 migrantes a bordo, entre ellos un bebé, cerca de El Hierro

Rescatan un cayuco con 55 migrantes a bordo, entre ellos un bebé, cerca de El Hierro

Dónde apuntarse gratis para el encuentro con el papa León XIV en La Laguna

Dónde apuntarse gratis para el encuentro con el papa León XIV en La Laguna
Tracking Pixel Contents