Corrupción
Puente estalla ante la tormenta judicial contra el PSOE: “Se quiere derribar a un Gobierno con métodos no democráticos”
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sembrado sospechas sobre los casos judiciales que acorralan al PSOE hasta el punto de asegurar que “se quiere derribar a un Gobierno métodos no democráticos”. Por el “calendario”, en referencia a los tiempos marcados por la justicia y la concatenación de causas, por las “filtraciones” de causas que están bajo secreto y, finalmente, por la “utilización” política de estas por parte de la oposición. “Esto el PSOE ni lo va a consentir ni va a doblegarnos”, ha concluido en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.
Un paso más en la reacción a la ofensiva de partido y Gobierno, que desde este miércoles repetían en privado “no van a doblegarnos”. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya marcó la línea esta mañana al agitar la bandera del ‘lawfare’ como escudo y cuestionar como un “absoluto ‘show’” registros como el de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Ferraz. El también secretario general de los socialistas canarios tampoco ha tenido reparos en asegurar sin ambages que el ‘lawfare’ o guerra sucia judicial “existe”.
Tras la llamada de Pedro Sánchez a apretar filas y resistir, los socialistas han salido en tromba para mostrar su indignación y atacar lo que consideran una “sincronización” de los tiempos judiciales y los de la oposición. “Los tiempos de la política y de la justicia se acomodan”, ha abundado el ministro de Transportes para justificar como una “obligación democrática” denunciarlo.
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