PSOE
García-Page responde a Sánchez que "el país está para pocas bromas" e insiste en reclamar elecciones
El presidente de Castilla-La Mancha asegura que los casos acumulados de corrupción en el PSOE "son como una bomba de racimo"
Rechaza que Moncloa y Ferraz sigan "la estrategia del búnker" porque "pueden terminar en una prisión"
"Operación PSOE": 4.000 euros al mes a Leire Díez para sabotear a "la UCO patriótica" y los casos de Begoña Gómez y del hermano de Sánchez
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha respondido esta mañana a Pedro Sánchez, que ironizó desde Roma con que Page reclamaba elecciones generales porque sabía que podía a obtener una mayoría más amplia. "El país está para cualquier cosa, menos para un conato de ironía, el país no está para bromas", ha dicho en una entrevista en la COPE.
El líder de los socialistas castellano-manchegos ha insistido en la exigencia que hizo ya el martes y ha vuelto a pedir que el presidente del Gobierno adelante las elecciones generales. En su opinión, mantener el calendario que quiere imponer Moncloa de celebrar las elecciones municipales en mayo y las generales en verano "es notablemente injusto" porque supondría "utilizar a todos los responsables públicos del PSOE y de los ayuntamientos como valladar, como muro de contención", al condenar a los alcaldes y candidatos municipales a recibir el voto de castigo al Gobierno de España. Eso sería, ha añadido, "un mal servicio al conjunto de la organización".
García-Page ha mantenido, como suele, un tono muy crítico con la dirección del partido, de la que se ha declarado muy distante, pero ha resaltado que "hay una grandísima mayoría que piensa en el PSOE cosas muy parecidas a las que estamos hablando", pero "de forma muy discreta". "Si alguien piensa que el PSOE está en encefalograma plano se equivoca", ha aseverado. Al contrario, el dirigente crítico considera que "hay muchísima gente, no solo muy honrada, muy trabajadora, mucha gente joven y con muchas ganas". Por eso "muchos nos estamos cuidando de mantener este espacio de consensos mayoritarios que fue la socialdemocracia".
El presidente autonómico, el único del PSOE que tiene mayoría absoluta, ha asegurado que el partido está "ante una especia de implosión", en referencia al registro de la sede socialista por parte de la Guardia Civil durante más de 12 horas el miércoles. "Lo que hay ahora es tan ingente que es como una bomba de racimo", ha expresado en la entrevista, "los principales implicados lo tenían todo grabado y cada causa ha ido abriendo otra línea de investigación". Por eso, ha recordado, "hace un año dije que nada iba a ser mejor en un año y ha ido bastante peor de lo que habíamos pensado".
Ante lo que está pasando, García-Page ha rechazado mantener "la estrategia del búnker", que en su opinión siguen Moncloa y Ferraz. "La estrategia del búnker, para todos aquellos que lo han intentado en la historia, ha sido nefasta, y quien crea lo contrario ha terminado dentro de una prisión".
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