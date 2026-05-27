La UCO acude a la sede del PSOE en Ferraz, en directo | Última hora del caso SEPI, Leire Díez y la imputación de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La UCO, en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil La UCO también está personada en la sede de Dirección General la Guardia Civil. Se trata de ir a tomar declaración a perjudicados por Leire Díez, de momento dos oficiales.

La exmilitante socialista Leire Díez tiene abierta otra causa en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla por presuntamente haber intentado desprestigiar al jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, y a varios fiscales Anticorrupción, entre ellos, su jefe, Alejandro Luzón, por presuntamente investigar al PSOE. El caso SEPI, que se encuentra bajo secreto, le correspondió por reparto después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Antonio Piña, la asumiera inicialmente por estar de guardia en el momento de sus detenciones. Pedraz ya instruye otro asunto de calado cuya investigación ha trascendido los últimos meses, el de fraude de hidrocarburos en el que está imputado el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investiga en el caso SEPI a la exmilitante socialista Leire Díez; al empresario vasco Antxon Alonso -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán- y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero por una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública.

La entrega del requerimiento enviado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 se ha dirigido a "los responsables de gerencia" de partido. Las fuentes consultadas señalan que se está pendiente de cómo transcurra el requerimiento, porque si no hubiera colaboración o no fuera la esperada, podría decidirse realizar un registro en la sede socialista, donde de hecho el número de guardias civiles ha aumentado, de los dos inciales han pasado a ser seis, incluido el jefe del operativo. Una parte del equipo de policía judicial ha entrado con bolsas, indican las mismas fuentes. Lo que sí están ya registrando los agentes es el despacho y domicilio del exdirigente socialista Gaspar Zarrías, así como inmuebles del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la vivienda del empresario Javier Pérez Dolset.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para entregar un requerimiento de información en relación con la exmilitante socialista Leire Díez y el caso SEPI, en el que se investigan presuntas irregularidades en adjudicaciones de la empresa pública y que el magistrado ha ampliado con nuevos extremos pendientes de averiguación, han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes próximas a la investigación.

Abascal exige detener y juzgar a la "mafia de Sánchez y Zapatero" El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este miércoles detener y juzgar a la "mafia de Sánchez y Zapatero" y ha cargado contra quienes defienden y justifican tanto al actual presidente del Gobierno como al expresidente, investigado por el caso Plus Ultra. En un vídeo grabado en el interior de un vehículo y difundido en la red social X, Abascal ha respondido a la presencia desde primera hora de este miércoles de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz para requerir información en relación al caso Leire, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Podemos acusa al Gobierno de decepcionar a los progresistas La líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al Gobierno de decepcionar a la gente progresista al ver que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "ha podido meter la mano en la caja" y que la UCO ha entrado en Ferraz, en este caso para requerir información de presuntos pagos a Leire Díez. En la sesión de control al Gobierno este miércoles en el pleno del Congreso, Belarra ha preguntado al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por las perspectivas económicas y políticas del Gobierno y ha asegurado que estamos viviendo una "primavera caliente" con movilizaciones de diversos sectores de la población, como los profesores, jubilados o mineros.

Rufián: "Una anomalía terrible" “Pusimos como línea roja la demostración de la financiación irregular de un partido, como pasó con el PP. Si pasa con el PSOE haremos que la gente decida qué tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el Gobierno”, ha dicho el diputado de ERC.

Puente critica que la UCO se presente en Ferraz para "un simple requerimiento de información" El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente ha criticado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia civil se haya personado este miércoles en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz para "un simple requerimiento de información". El ministro, que también forma parte de la Ejecutiva Federal socialista reprocha que se esté hablando de "un registro" y pone en cuestión que sea necesario que los agentes se hayan presentado en Ferraz. "Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información. Por cierto, para requerir información, ¿Es necesario mandar a la UCO? Es alucinante", ha indicado en un mensaje en X, recogido por Europa Press.