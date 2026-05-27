Un banco de EEUU bloquea 653.874 dólares a la ‘offshore’ de Islas Vírgenes de la 'trama Zapatero'

La entidad financiera de Estados Unidos Boreal Capital Management bloqueó 653.874 dólares a la empresa ‘offshore’ de Islas Vírgenes Británicas que la UDEF atribuye al entramado societario liderado presuntamente por José Luis Rodríguez Zapatero, según especifica un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por el letrado Bernaldo del Rosal, que ejerce la defensa de "Julito" Martínez Martínez, el "amigo" del expresidente del Gobierno.

En el citado documento, el considerado "lugarteniente" de Zapatero afirma que dichos fondos no están depositados en una cuenta corriente a su nombre, sino que pertenecen a "una mercantil de la que es titular de sus participaciones sociales, cuyo nombre es: Landside Holdings, LTD". "Dichos fondos están en la actualidad bloqueados, no pudiendo mi cliente disponer de los mismos salvo para liquidar la cuenta", completa el letrado.

José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. / José Luis Roca

En diciembre de 2025, tras producirse la detención de "Julito" y de otros de los implicados en el caso Zapatero, la financiera Boreal Capital Management advirtió a Martínez Martínez que los fondos que tenía en Miami (Florida) "debían ser transferidos a otra entidad, probablemente por haber tenido conocimiento de la puesta en marcha de esta investigación", y que, de no hacerse, los fondos quedarán congelados, prosigue el letrado.

"No tiene nada que ver"

En el escrito, el abogado sostiene también que "la existencia de esa cuenta corriente no tiene absolutamente nada que ver con los hechos que se investigan" en la Audiencia Nacional. Y que por eso "Julito" Martínez Martinez consideró que no tenía "obligación de informar o advertir a este órgano judicial".

Sin embargo, el informe de la UDEF sostiene todo lo contrario. Explica que la red de influencia de Zapatero disponía precisamente de la Landside Holdings LTD, que había sido creada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. La UDEF descubrió el documento titulado “Mandate Landside Holding", que se corresponde con un acuerdo de negociación para que la mercantil Landside Holdings, presidida y representada por Julio Martínez Martínez, actuara "en nombre y representación del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), ante la negociación que se producirá con la sociedad Noor Capital, PSC".

Archivo - El empresario Julio Martínez (d) comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

"En ese contrato se especificaba que el pago de los honorarios sería del 8,75% de los fondos recaudados durante las negociaciones", que serían abonados al representante designado, esto es Julio Martínez Martínez, a través de su sociedad", dice el informe de la UDEF sobre el caso Zapatero.

Negocio del oro venezolano

Tal y como adelantó esta redacción, el sumario del caso Zapatero vincula la 'offshore' de Islas Vírgenes Británicas con el negocio del oro venezolano, según se desvela en tres informes elaborados por la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción. En concreto, la fiscal Elena Lorente detalla que la información aportada por Francia y Suiza señala las conexiones de la presunta red internacional de blanqueo "con personas venezolanas y con activos en Venezuela, que pudieran estar conectados con la malversación de fondos públicos de los programas de distribución de alimentos subvencionados CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) así como con la venta de oro del banco venezolano a través de la sociedad de Emiratos Árabes Noor Capital PSC, utilizando sociedades interpuestas".

El auto de imputación del expresidente destaca que una empresa, que tenía el mismo nombre que la creada en Islas Vírgenes Británicas, fue constituida por la trama en Dubái en marzo de 2021. Esta proyectaba obtener "al menos 3 millones de dólares durante los próximos 5 años", con un negocio consistente en ofrecer consultaría a empresas de habla hispana interesada en hacer negocios en los Emiratos Árabes fuera del radar de Hacienda.

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Los investigadores vinculan esta estructura societaria con la gestión del pago acordado entre Plus Ultra e Idella -- sociedad bajo control del amigo de Zapatero Julio Martínez-- a ingresar en una cuenta bancaria a nombre de esta 'offshore" en territorio extranjero. Llegan a afirmar que la sociedad se constituyó por "indicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero" frente posibilidad de canalizar un porcentaje del 1% de comisión vinculado al rescate de Plus Ultra.