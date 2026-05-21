EEUU
Trump da marcha atrás y anuncia el despliegue de 5.000 soldados en Polonia
El presidente de Estados Unidos toma la decisión después de haber cancelado el envío de efectivos a ese país en medio de sus críticas a los aliados europeos por su postura en la guerra en Irán
EFE
Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reculó y anunció este jueves el despliegue de 5.000 soldados en Polonia, una semana después de haber cancelado el envío de efectivos a ese país en medio de sus críticas a los aliados europeos por su postura en la guerra en Irán.
- La acusación pide 15 años de inhabilitación para el alcalde de Icod de los Vinos por prevaricación
- Carlos Tarife reabre el debate sobre el Carnaval de Santa Cruz y pide celebrarlo íntegramente en la calle
- Cobra 15 millones y no hace la obra: El TSJC condena al Ayuntamiento de Arico a urbanizar el 60% de Abades
- El papa León XIV usará un coche de golf que se adapta en Tacoronte para recorrer La Laguna y estar cerca de la gente
- Otra histórica terraza de Santa Cruz de Tenerife que busca nuevo dueño: el Ayuntamiento licita el quiosco Numancia
- Dávila responde a los memes de la Pasarela Peatonal de Padre Anchieta: 'Los trayectos peatonales se reducen un 10%
- El Gobierno de Canarias da el último paso para la carretera que Santa Cruz de Tenerife espera desde hace 30 años
- Obras en la calle Tabares de Cala: La Laguna levanta y volverá a poner el mismo adoquinado por los daños del tráfico