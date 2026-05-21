Investigación a Zapatero
El juez Calama bloquea cuentas del expresidente Zapatero
El juez que le atribuye indiciariamente tráfico de influencias y blanqueo en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra abre pieza separada de medidas cautelares
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el bloqueo de cuentas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la trama nvestigada por el uso indebido del rescate a la aerolínea Plus Ultra, han confirmado fuentes jurídicas. En el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, con fecha de este miércoles, se señala expresamente que se ha acordó el "bloqueo de diversas cuentas bancarias" y se forma pieza separada de medidas cautelares. La medida había sido solicitada por la Policía para que la medida se ejecutara el mismo día en el que se produjeron los registros, según han confirmado fuentes de la investigación.
En la resolucón en la que se citaba a Zapatero para declarar como investigado el pasado 2 de abril el juez Calama autorizaba a los agentes de la UDEF a transferir los fondos (en formato criptomoneda) de las billeteras virtuales a otras billeteras que permitan su aseguramiento y control por parte de la fuerza policial actuante. Y permitía, en este sentido, que los uniformados bloquearan “las cuentas que se localicen en plataformas de intercambios de criptoactivos” o que llevaran a cabo “las actuaciones que resulten precisas para el aseguramiento de los fondos hallados”.
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