El PSOE defiende la presunción de inocencia de Zapatero y sugiere una persecución judicial contra el partido

La dirección del PSOE guarda de momento silencio ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Fuentes de la cúpula socialista solo trasladan una "tranquilidad" oficial y defienden su "presunción de inocencia" en conversación con este diario, mientras preparan la respuesta.

La portavoz de la Ejecutiva Federal, Montserrat Mínguez, ha hecho público un mensaje en redes sociales con solo dos palabras: "No pararán", dando a entender que la presión judicial sobre el PSOE no va a cesar. Los socialistas ya han denunciado anteriormente una presunta persecución judicial contra el partido, por ejemplo en la investigación que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que se hizo cargo de la investigación del caso, ha imputado al expresidente por presunto delito de tráfico de influencias y otros anexos y lo ha citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio.

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En Ferraz, tienen plena confianza en el expresidente. Hasta ahora siempre han argumentado que tanto él como la dirección socialista estaban "plenamente tranquilos" porque "donde no hay nada, difícilmente puede derivarse ninguna responsabilidad legal o penal". Otra cosa es el recorrido judicial que pueda tener el caso. Aun así, fuentes socialistas manifiestan su "plena confianza" en la justicia y en que los jueces tarden poco en aclarar que no hay ninguna responsabilidad por parte de Zapa