Por tres delitos
El Gobierno asume con “tranquilidad” la imputación de Zapatero por el aval de los tribunales europeos al rescate de Plus Ultra
Desde el Gobierno argumentan que el rescate a la aerolínea durante la pandemia fue fiscalizado y pasó todos los filtros
“Máxima tranquilidad”. Moncloa afronta la imputación anunciada de José Luis Rodríguez Zapatero relacionada con el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra sin ninguna preocupación. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama encargado de la investigación ha decidido imputar al expresidente por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos. El juez lo ha citado el próximo 2 de junio, fecha que coincide con el octavo aniversario de la moción de censura tras la que Pedro Sánchez accedió al Gobierno.
La tranquilidad que trasladan fuentes del Gobierno por estos hechos se argumenta por su convencimiento de que el rescate a la aerolínea durante la pandemia fue fiscalizado y pasó todos los filtros. Entre ellos, apuntan las mismas fuentes, las auditorías propias del Ejecutivo y del Tribunal de Cuentas, pero también el doble filtro de los tribunales europeos.
En el Gobierno confían así que el impulso a la investigación que comenzó con una querella del pseudosindicato ultra Manos Limpias quedará en nada en lo referente al expresidente socialista y rescate. Una operación que consideran que fue pulcra y ajustada a la legalidad.
Los socialistas siempre defendieron la “pulcritud” en todos los rescates al contar con el aval de las auditorías para desarrollarse “en la más absoluta legalidad”. Unos instrumentos para evitar quiebras por inactividad durante la pandemia del covid que se tradujeron en forma de préstamos.
Las pesquisas están relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, pero también se investiga las relaciones de Rodríguez Zapatero con la la empresa Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez, en relación con posibles pagos que podría haberle realizado por trabajos de consultoría tanto a él como a través de una mercantil propiedad de sus hijas.
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