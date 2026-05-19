El fracaso de Montero en Andalucía cuestiona la apuesta de los ministros-candidatos Óscar López y Diana Morant

El fracaso de María Jesús Montero en las elecciones andaluzas al situar al PSOE en su peor resultado histórico, con 28 escaños, tiene un negativo efecto rebote en el resto de ministros-candidatos para las autonómicas de dentro de doce meses. Las miradas se dirigen principalmente a los ministros de Transformación Digital, Óscar López, y Ciencia, Diana Morant. Los elegidos para concurrir a las elecciones en la Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana. El análisis de los resultados en Andalucía ha reabierto el debate sobre si deben acelerar su salida del Consejo de Ministros para centrarse ya en sus territorios a tiempo completo o, incluso, espoleado el cuestionamiento de su idoneidad por parte de los sectores críticos.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aunque comparte la etiqueta de ministro-candidato, se diferencia de López y Morant en que ya fue presidente de Canarias en la pasada legislatura y en el último proceso interno optó a la reelección. En Ferraz se trata de aplacar este debate interno y se apunta a que cerrado este ciclo electoral, se engrasará ya la maquinaria para afrontar las municipales y autonómicas de mayo de 2027. Está previsto que se dé luz verde al calendario para oficializar las candidaturas a las alcaldías y las diez comunidades que conjuntamente celebrarán comicios, además de Ceuta y Melilla, en el comité federal fijado para el próximo 27 de junio. Casi seis semanas de ruido.

Aunque el adelanto electoral en Aragón sorprendió a Pilar Alegría en la portavocía del Gobierno, convencida de que se agotaría la legislatura con un acuerdo de presupuestos con Vox, en el caso de Montero su decisión siempre fue seguir como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda hasta la convocatoria electoral. En su entorno se defendía que hacía más por Andalucía en el Consejo de Ministros.

La decisión de Montero siempre fue seguir como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda hasta la convocatoria electoral

La apuesta personal de Sánchez por los ministros-candidatos, después del éxito de Salvador Illa en Catalunya, aunque a la segunda, se ha visto cuestionado en las urnas desde que se estrenó en las elecciones aragonesas. La exportavoz del Gobierno y exministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, también cosechó el peor resultado del PSOE en los comicios de Aragón, cayendo cinco escaños hasta los 18.

En este ciclo electoral de autonómicas solo ha mejorado resultados el candidato del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez. Un candidato más pegado al territorio y que dio el salto a su candidatura a la Junta tras casi dos décadas al frente de la Alcaldía de Soria y sumar cuatro mayorías absolutas.

Desde la dirección federal se evita por el momento dar una instrucción clara sobre los tiempos a seguir por los ministros-candidatos. Una salida precipitada del Gobierno obligaría a una remodelación del Ejecutivo. Sánchez ha optado esta legislatura por cambios de pieza por pieza, guardándose el comodín de una crisis amplia de Gobierno. De realizarla ahora se conformaría un Ejecutivo para encarar el último año de legislatura.

Alineamiento de los territorios

Lo que niegan en Ferraz es que haya pesado en la estrategia de los ministros-candidatos su mayor identificación con el Gobierno de Pedro Sánchez. Para ello argumentan que el jefe del Ejecutivo obtuvo en las pasadas generales mejores resultados en estos territorios, apuntando al voto dual y las dinámicas propias de cada proceso electoral.

"Cuando hablamos de [elecciones] generales las cosas cambian. Cada elección tiene su propia dinámica y diversidad” Montse Mínguez — Portavoz del PSOE

“Después de las andaluzas hay partido. Cuando hablamos de [elecciones] generales las cosas cambian. Cada elección tiene su propia dinámica y diversidad”, analizaba la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, tras la reunión de la ejecutiva socialista de este lunes en la que Sánchez pasó por encima de los resultados andaluceds y focalizó más en las siguientes citas. Pese a todo, esta apuesta garantiza la alineación de los mandos territoriales con la línea federal para encarar el ciclo de municipales, autonómicas y generales, así como un mayor control orgánico de las federaciones a excepción de voces como la de Emiliano García-Page.

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El presidente de Castilla-La Mancha, contrario a que las generales se celebren después de las autonómicas, llamaba este lunes a tomar nota y “escuchar el mensaje de los ciudadanos". "Los ciudadanos están hablando alto y claro elección tras elección y con un mensaje cada vez más nítido", avisaba al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE.