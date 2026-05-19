Investigación
El juez imputa a Zapatero por tráfico de influencias y otros delitos y le cita el 2 de junio
La UDEF pone en marcha una operación que se mantiene bajo secreto
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantiene en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio.
Fuentes policiales señalan a EL PERIÓDICO que la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) ha puesto en marcha una operación relacionada con estas pesquisas sobre las que se acaba de levantar el secreto.
Suscríbete para seguir leyendo
- La pasarela del Padre Anchieta ya está abierta a los peatones para intentar una mayor fluidez del tráfico
- El Puerto de Granadilla, en el foco mundial por el hantavirus, sufre un nuevo revés al quedar desierto el concurso para su finalización
- Fallece un ciclista en el norte de Tenerife tras ser arrollado por un vehículo
- Grave accidente de tráfico en la TF-5: cuatro vehículos implicados a la altura de Los Realejos
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 viajará a la 'Roma eterna'
- La Aemet avisa del regreso del calor a Tenerife: temperaturas de más de 30 grados este fin de semana
- Aprobado el proyecto para crear en Santa Cruz de Tenerife un nuevo 'gran parque' para el ocio y el encuentro vecinal
- Fiestas elige un motivo histórico para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife del próximo año