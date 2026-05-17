Elecciones en Andalucía
El PSOE respira tras crecer en votos y ante un Juanma Moreno sin mayoría absoluta en las elecciones andaluzas
Los socialistas mejoran los resultados que le otorgaban las encuestas durante toda la campaña
Victoria Flores
El PSOE-A respira pese la derrota tras alcanzar los 28 escaños y superar el número de votos con respecto a las elecciones de 2022. Los socialistas se conformaban con no caer o, al menos, con no caer tanto como preveían las opciones. De hecho, la derrota no ha sido tan dura como las encuestas vaticinaban, algunas de las cuales llegaban a darles 24 escaños. A esto se suma, que los populares no han obtenido su ansiada mayoría de estabilidad.
En el PSOE rozaron el "éxito" que suponía no perder más de un escaño y que el todavía presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no alcanzara la mayoría absoluta. Así lo aseguraron durante gran parte de la noche desde el equipo de Montero, que no ha hecho declaraciones a la prensa antes de que terminara el escrutinio.
Pese a que los 28 escaños obtenidos suponen un nuevo suelo histórico que hace unos años parecían imposibles en San Vicente., los socialistas tienen una cosa clara: no han perdido votos. "Los 200.000 votos que se ha llevado Adelante eran los que queríamos nosotros", apuntaban para recordar que la izquierda sube en la comunidad autónoma.
- Es oficial: el Gobierno quiere cambiar la Ley de la Seguridad Social para ampliar la jubilación anticipada a los 61 o 63 años
- El Cabildo de Tenerife inaugura este lunes la pasarela peatonal del Padre Anchieta para aliviar el tráfico de la TF-5
- El histórico Maritim de Puerto de la Cruz reabre como Precise Resort Tenerife tras una inversión de 10 millones de euros
- Hallan un trasmallo de más de cuarenta metros en la playa de Las Teresitas
- Canarias, el lugar al que no viajar este año según una revista americana
- Una inspectora de Trabajo lo hace oficial: los trabajadores de Tenerife pueden recuperar el festivo del Día de Canarias que este año cae sábado
- El partido CD Tenerife - Pontevedra se podrá ver gratis en Canarias: fecha, horario y dónde ver el duelo por TV y en streaming
- Instalaciones Precise Resort Tenerife