Los primeros resultados de las elecciones andaluzas se retrasan como en 2018: un colegio electoral de Sevilla Este demora su difusión hasta las 20.43 horas

A las 9.00 horas estaba prevista la apertura de todos los colegios electorales para estas elecciones andaluzas, pero 45 minutos después aún quedaban mesas por abrir y urnas por llenarse en un colegio electoral de Sevilla Este, distrito más poblado de Sevilla. Seis mesas del CEIP Azahares se quedaron atrás por ausencia de una de las personas responsables de la administración, y por este motivo se ha aplazado su cierre hasta las 20.45 horas, cuando la idea era que todo se cerrara a la vez en Andalucía, a las 20.00.

Según ha confirmado el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en su comparecencia de las 14.30 horas, esta situación ha provocado que la Junta Electoral de Andalucía haya decidido aplazar también la difusión de los primeros resultados. Los sondeos sí se podrán empezar a conocer a las 20.00 horas, pero no se podrán publicar ni informar datos de los resultados hasta las 20.43 horas, que será cuando se cierre la última mesa electoral.

Sanz ha explicado que esta medida ha sido tomada basándose en precedentes anteriores, y ha puesto como ejemplo lo sucedido el 2 de diciembre de 2018, en las elecciones andaluzas de hace ocho años, las penúltimas. En aquella ocasión, fue la ausencia de las papeletas de Equo en los colegios electorales de Sanlúcar de Barrameda lo que provocó el cierre de todas las mesas electorales de esta localidad gaditana durante más de hora. El cierre de los colegios del municipio se demoró y por tanto los primeros resultados oficiales no se pudieron conocer hasta las 22.15 horas.

Retrados en el CEIP La Florida y el CEIP Constitución en Málaga y Cádiz para votar

El CEIP Azahares de Sevilla Este no ha sido el único colegio electoral que se ha visto afectado por estas incidencias leves a primera hora de la mañana. También ha ocurrido en Cádiz y en Málaga, aunque allí el retraso ha sido menor.

La Junta Electoral de Cádiz ha decidido ampliar el horario de votación en una mesa del CEIP La Florida hasta las 20.10. Y en Málaga, por incidencias con una mesa del CEIP Constitución, también se ha decidido demorar el cierre del colegio electoral hasta las 20.14 horas.

Cuando se cierren estos dos colegios electorales, todavía habrá que esperar media hora para que en Sevilla, a las 20.43 horas, se finalice la votación en las seis mesas del CEIP Azahares de Sevilla Este que se han visto afectadas por la mañana.

Mesas electorales de Andalucía

En total 3.757 colegios electorales con más de 10.000 mesas repartidas por los 785 municipios que forman la comunidad autónoma andaluza. Todos los miembros de las mesas estaban convocados a las 8.00 horas para que pudieran abrir a las 9.00.

En las mesas electorales estarán 31.209 miembros titulares, a los que se suman los suplentes, que ascienden a 62.418. En total, más de 93.000 personas han sido movilizadas a formar parte de los comicios autonómicos este 17M.