En tiempo real
Pactómetro de las elecciones de Andalucía 2026: cuántos votos necesita Juanma Moreno para la investidura
En los siguientes gráficos puedes consultar los resultados de las elecciones, calcular los posibles pactos que pueden permitir la investidura y comprobar cómo han quedado los bloques de izquierda y de derecha
Jose Rico
Los colegios electorales en Andalucía han cerrado a las 20.00 horas y el escrutinio de las elecciones autonómicas ya está en marcha. En juego están los 109 escaños que forman el Parlamento andaluz y número mágico del recuento son los 55 diputados que otorgan la mayoría absoluta. Para ser investido presidente de la Junta es necesario contar con al menos 55 votos en la primera votación, o bien tener mayoría simple (más votos a favor que en contra) en la segunda votación.
En los siguientes gráficos puedes consultar en tiempo real los resultados de las elecciones, calcular los posibles pactos que pueden permitir la investidura y comprobar cómo han quedado los bloques de izquierda y de derecha en el nuevo Parlamento andaluz.
Suscríbete para seguir leyendo
- Es oficial: el Gobierno quiere cambiar la Ley de la Seguridad Social para ampliar la jubilación anticipada a los 61 o 63 años
- El Cabildo de Tenerife inaugura este lunes la pasarela peatonal del Padre Anchieta para aliviar el tráfico de la TF-5
- El histórico Maritim de Puerto de la Cruz reabre como Precise Resort Tenerife tras una inversión de 10 millones de euros
- Hallan un trasmallo de más de cuarenta metros en la playa de Las Teresitas
- Canarias, el lugar al que no viajar este año según una revista americana
- Una inspectora de Trabajo lo hace oficial: los trabajadores de Tenerife pueden recuperar el festivo del Día de Canarias que este año cae sábado
- El partido CD Tenerife - Pontevedra se podrá ver gratis en Canarias: fecha, horario y dónde ver el duelo por TV y en streaming
- Instalaciones Precise Resort Tenerife