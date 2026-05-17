Los 'restos', la diferencia de votos por la que un partido se lleva el último escaño de cada circunscripción, o por la que otro partido se queda a las puertas de llevárselo, hacen 'bailar' el último diputado en al menos seis de las ocho provincias: Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Huelva y Granada. De esos últimos escaños, en 2022, el PP se quedó cuatro (Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz); el PSOE, tres (Huelva, Jaén y Granada) y Vox, el de su granero de voto, Almería. Es decir, hace cuatro años, los ‘restos’ beneficiaron al PP y perjudicaron a la izquierda.