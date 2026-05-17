Elecciones en Andalucía, en directo: última hora y novedades de la jornada electoral

Ha llegado la hora de la verdad. Andalucía se enfrenta este 17 de mayo a una nueva cita con las urnas para responder a una cuestión directa: quién debe ocupar la Presidencia de la Junta durante los próximos cuatro años.

Los comicios andaluces ponen a examen la gestión del PP tras siete años al frente. Juanma Moreno busca revalidar la mayoría que logró en 2022 para seguir gobernando en solitario, mientras trata de alejarse de Vox. Enfrente tienen a la candidata socialista, María Jesús Montero, que confía en mejorar los resultados de 2022, cuando el PSOE cayó a 30 diputados, su mínimo histórico.

Las formaciones a la izquierda del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía pueden ser la gran sorpresa de la noche, pues los sondeos les dan el triple de lo que tenían.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo el minuto a minuto de la jornada electoral en Andalucía: