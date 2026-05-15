Por Andalucía exhibe unidad de la izquierda aunque "no es fácil": "Antonio Maíllo nos va a representar estupendamente"

"Nos ha pedido unidad y aquí está la unidad". "No es cómodo, no es fácil". "Mantuvimos la unidad y la hemos cuajado". La campaña de las elecciones andaluzas ha llegado a su fin y si hay una palabra que han repetido una y otra vez los candidatos de Por Andalucía en el cierre de campaña, esa es unidad. Ha costado mucho conseguirla, como ellos mismos confiesan y el propio candidato a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha defendido en el Tiro de Línea.

La elección del sitio no es baladí. Los representantes de Por Andalucía se han dado cita en la plaza alcalde Horacio Hermoso, el último regidor municipal de la república, en un barrio obrero como es el Tiro. Esta plaza, que históricamente ha votado a la izquierda, se tiñó de un leve azul en los últimos comicios autonómicos. En los alrededores, los carteles de Maíllo y el candidato de Adelante Andalucía, se alternan en postes y faroles.

"Lo difícil es unir a siete organizaciones para ponerlos al servicio del pueblo andaluz", ha confesado Maíllo entre el aplauso de la toda la plaza. Uno tras otro ha defendido que ahora hay "más organizaciones" que en 2022 y que se han puesto "al servicio de la gente". Por Andalucía es "una familia" en la que ellos mismos tratan de defender que entran actos como el que Podemos organizó en El Coronil, en cuyo cartel no aparecía el logo de la coalición.

"Las elecciones van de tus problemas"

Dos semanas después de comenzar la campaña y un mes después de sellar el acuerdo, la número dos por Sevilla, la morada Alejandra Durán, y la exportavoz del Parlamento, Inma Nieto, se han dado un cariñoso beso que, hace apenas dos meses, cuando la primera no aplaudía las intervenciones de la segunda en la Cámara, parecía inimaginable. "Antonio Maíllo nos va a representar estupendamente", ha llegado a asegurar Durán.

Maíllo ha subido sin guion, pero con el mensaje claro. Vivienda, educación y sanidad, sobre todo sanidad. Estos son los mensajes que los representantes de la coalición han repetido hasta la saciedad durante la campaña y el recuerdo que han querido dejar a los militantes y simpatizantes que ondeaban banderas de la coalición y de la república entre el público. "Esto va de ti, las elecciones van de tus problemas", ha asegurado el secretario nacional de IU.

Ambiente de crecimiento

"No nos hemos quedado en nuestro espacio de control", ha explicado Toni Valero, coordinador General de IU Andalucía. Los de Por Andalucía han querido distanciarse de Adelante Andalucía, aunque reiteren que lo que hay es "competencia sana", y han puntualizado que "para cambiar las cosas hay que gobernar", después de García señalara que no entraría en un gobierno con el PSOE.

A solo unas horas de que la campaña llegue a su fin, en Por Andalucía hay ambiente de crecimiento. Las encuestas lo refrendan, la formación podría llegar a los seis u ocho diputados. Hay positivismo. Actos llenos y alegría entre los suyos, estos son los comentarios que se repiten en el equipo de la candidatura. Maíllo tampoco es un candidato cualquiera, ha tenido un papel histórico en Izquierda Unida y no son pocos quienes lo paran por las calles.

Pese a todo, los candidatos no han querido dejar nada al azar. "Queremos que multipliquéis los votos, que le digáis a la gente que hay que echarlos", ha pedido el propio candidato, que ha terminado el acto entonando vivas por "Andalucía libre" y con los sones del himno andaluz. Así, no se ha candado de repetir una y otra vez, como ha ocurrido en los últimos días que este es "el voto útil" a la izquierda.