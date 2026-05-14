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Sánchez se reúne con Gordon Brown en plena crisis del Gobierno laborista británico

El presidente del Gobierno y el exprimer ministro británico han analizado la situación global y la necesidad de construir nuevos pilares de cooperación que hagan frente al debilitamiento del sistema multilateral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), mantiene un encuentro con el ex primer ministro del Reino Unido y actual enviado especial para las Finanzas Globales y la Cooperación, Gordon Brown (d), este jueves en el Complejo de La Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), mantiene un encuentro con el ex primer ministro del Reino Unido y actual enviado especial para las Finanzas Globales y la Cooperación, Gordon Brown (d), este jueves en el Complejo de La Moncloa. / Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa / EFE

EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves una reunión con el exprimer ministro británico Gordon Brown, en plena crisis del Ejecutivo laborista de Keir Starmer en el Reino Unido.

Sánchez se ha reunido con Brown en el Palacio de la Moncloa para trasladarle su apoyo en la misión que se le ha encomendado tras su reciente nombramiento como Enviado Especial del Reino Unido para las Finanzas Globales y la Cooperación.

El encuentro se ha celebrado el mismo día que el ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, ha anunciado su dimisión y se perfila como posible rival de Starmer para disputarle el liderazgo del partido.

Más allá de que hayan tenido oportunidad de analizar la situación que se vive en el partido de Brown, el Gobierno ha informado de que ambos han analizado la situación global y la necesidad de construir nuevos pilares de cooperación que hagan frente al debilitamiento del sistema multilateral.

Sánchez le ha trasladado su apoyo en su nueva misión, que busca cooperar en la renovación de áreas de acción conjunta como la salud pública, el cambio climático, la justicia económica o la biotecnología.

El presidente del Gobierno ha celebrado esta iniciativa por considerarla necesaria en el complejo contexto internacional que se vive en la actualidad.

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Además, ha explicado que comparte su visión sobre la necesidad de ahondar en la reforma del multilateralismo y trabaja ya en áreas como la gobernanza de la IA o la reforma de la salud global.

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