María Jesús Montero: "Faltan horas para que yo vuelva como presidenta de la Junta de Andalucía"

La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata en las elecciones del 17 de mayo, María Jesús Montero, ha señalado este jueves durante un mitin en Cádiz que "faltan horas" para que su partido regrese al Gobierno de la comunidad y ella "vuelva como presidenta de la Junta de Andalucía".

En un acto celebrado en la sala de fiestas Momart de Cádiz capital, donde ha participado también el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al que han asistido unas 600 personas, según la organización, la candidata socialista a la Presidencia de la Junta ha insistido en el mensaje que centra la campaña en la recta final hasta la apertura de las urnas este próximo domingo: la movilización del voto.

La socialista ha advertido también contra la tentación que puedan tener algunos progresistas de apoyar a otras fuerzas de izquierdas y ha subrayado que su formación es "la única alternativa real al Gobierno de la derecha", en referencia al Ejecutivo del presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno.

Montero ha pedido de nuevo, como ya hiciera este miércoles en Granada, que quienes hayan "tenido la papeleta del PSOE alguna vez" vuelvan a confiar en ellos porque, ha afirmado, no les van a fallar.

La líder del PSOE andaluz se ha marcado como objetivo llegar al Gobierno para "cambiar la vida a la gente" y no "para posar o hacernos fotos", crítica que hace frecuentemente contra el EJecutivo de Juanma Moreno y ha señalado que lo harán gracias a "la gente que se está pateando las calles, las plazas" y que en cada lugar intenta convencer a indecisos o abstencionistas".

Listas de espera

"El domingo -ha indicado Montero- tenemos que saber que nos jugamos que cada uno tenga la tranquilidad de que un médico de cabecera le verá en 48 horas y la consulta de un especialista no esperará más de dos meses", frente a un modelo del PP, ha indicado, que se basa en la privatización.

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Por eso, ha subrayado, los andaluces deben votar pensando en las listas de espera, en los familiares que no pueden ver al médico y en los problemas de salud, cuestiones cuya "única solución es votar al PSOE".