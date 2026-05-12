Juicio en la Audiencia Nacional
El fiscal expone hoy ante el tribunal los argumentos por los que pide la condena de los hijos del expresidente Pujol
La Abogacía del Estado también presentará su informe final para precisar los motivos que le llevan a seguir acusando a tres de los hijos del expresidente y a ocho empresarios
La fiscalía mantiene la petición de 29 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola
En la sesión de este martes del juicio a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley por la fortuna oculta en Andorra comenzarán los informes finales, tanto de las acusaciones como de las defensas. El primero en intervenir será el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, que este lunes elevó a definitivas sus conclusiones y pidió al tribunal de la Audiencia Nacional que condene al primogénito del exmandatario catalán, Jordi Pujol Ferrusola, a 29 años de prisión; a su exmujer, Mercè Gironès, a 17 años, y a su hermano Josep, a 14. Para el resto de los hermanos Pujol Ferrusola, su petición es de ocho años de cárcel por organización criminal y blanqueo de capitales. Los empresarios acusados se enfrentan a una pena de cinco años de prisión.
Tras escuchar a testigos, peritos y acusados en un juicio que empezó el pasado mes de noviembre, la fiscalía mantiene que, aunque ya no acuse al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, este, aprovechando su posición política, “tejió una red de clientelismo” y creó un “entramado” en el que su familia y empresarios afines a Convergència se repartían los “sobresalientes beneficios de concursos públicos”, amasando así un patrimonio “ajeno a sus ingresos legales que hubo de ocultar a la Hacienda Pública española y a la sociedad catalana”. “Con la finalidad tanto de ocultar el auténtico origen del dinero depositado en las cuentas bancarias de Andorra como de disfrutar de él, una vez oscurecido su origen”, los acusados actuaron “de manera coordinada”.
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Tras el informe del fiscal, será el turno de la Abogacía del Estado, que pide que se condene al principal acusado, Jordi Pujol Ferrusola, a 25 años de prisión; a su exesposa, a 17 años y medio, y a Josep, a cuatro años y medio. La Abogacía nunca ha acusado al resto de los hijos del expresidente catalán. Para los nueve empresarios acusados pide dos años de cárcel por falsedad documental por las facturas que emitieron a las empresas de Pujol Ferrusola y que considera falsas.
El único que ha convencido a los abogados del Estado ha sido el exdirector de la televisión de Andorra Francesc Robert para quien han retirado la acusación, aunque eso no lo libra del juicio porque la fiscalía mantiene su petición de cinco años de prisión para él, al igual que para el resto de empresarios con los que comparte banquillo. Hasta el miércoles no entrarán en juego las defensas, que ratificaron que sus clientes no han cometido los delitos que se le atribuyen.
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