Partido Popular
Feijóo interviene este martes en un acto de campaña para las elecciones andaluzas en Sevilla
El presidente del Partido Popular se desplaza al municipio de Tomares para clausurar un mitin
Redacción
La campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo enfila su recta final tras el segundo debate televisivo de los principales candidatos, en una jornada que contará con la presencia de líderes nacionales. Este martes, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto en Tomares (Sevilla) a las 19.00 horas.
Este mismo martes, Feijóo se ha trasladado a Murcia para visitar la capilla ardiente del alcalde de Murcia, José Ballesta, fallecido el pasado domingo. El líder de los populares ha reivindicado la figura de Ballesta como "referente para todos los políticos".
- Muere un agente de la Guardia Civil de 63 años durante el operativo de evacuación del crucero con hantavirus en Tenerife
- Última hora del brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: cuándo llega a Tenerife y nuevos casos de contagio
- El CD Tenerife optará por una campaña de abonos madrugadora y con precios asequibles
- ¿Dónde están los 185 millones que los empresarios, que extrajeron áridos en los barrancos de Güímar, deben pagar?
- El ninguneo «colonial» de Madrid en la evacuación del Hondius en Tenerife pone las relaciones con Canarias al borde del abismo
- Un investigador abre al público la patente de corso de Amaro Pargo
- Dos detenidos por vender cocaína y hachís en un piso lleno de suciedad, cucarachas y ratones en un barrio de Tenerife
- Clavijo defiende su ausencia en el desembarco del 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla: 'Aquello no es un reality show