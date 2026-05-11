El PP propone un plan para proteger a la Guardia Civil en el Estrecho recuperando la unidad OCON-sur

El Partido Popular (PP) dedicó buena parte de la reunión de su Comité de Dirección de este lunes a la muerte el pasado viernes de dos agentes de la Guardia Civil en Huelva, cuando fueron arrollados por una narcolancha, un suceso trágico parecido al que ocurrió en Barbate (Cádiz) a principios del año 2024 y que ya entonces provocó la presentación de un plan por parte de los de Alberto Núñez Feijóo.

Ahora el primer partido de la oposición rescata esa propuesta, como explicó en su primera rueda de prensa diez meses después el reaparecido portavoz del PP, Borja Sémper, una vez superado el cáncer que le ha tenido retirado de la actividad pública. El diputado, que calificó de asesinato lo ocurrido, detalló las claves de ese plan, que pasan por dos grandes medidas. Una, recuperar la OCON-sur, una unidad de élite de la Benemérita desmantelada en su día y que, según anunció Sémper, volvería a funcionar con un Ejecutivo presidido por Feijóo. "Hablamos de una unidad de élite especializada en el Estrecho de Gibraltar. Antes de ser desmantelada, en cuatro años logró miles de detenciones y cientos de toneladas incautadas. Funcionaba, se suprimió, y Alberto Núñez Feijóo la volverá a instaurar", afirmó.

Y otra, mediante una eventual reforma del Código Penal, el que todos los delitos relacionados con el crimen organizado en el Estrecho de Gibraltar pasen a ser competencia de la Audiencia Nacional, y no como aún ocurre de juzgados ordinarios andaluces. De esta manera, y según enfatizó el propio portavoz de la cúpula popular, se evitará que, como ocurre en la actualidad, "los criminales amenacen a los jueces y a sus familias", en los tribunales locales u ordinarios. "Y esta no es una cuestión menor, es una garantía básica del estado de Derecho frente al crimen organizado", sentenció al respecto.

"Armas no letales"

El plan, además, incluiría dotar a los agentes que operan en aguas del Estrecho de "armas no letales contra narcolanchas"; el reforzamiento de la situación de los funcionarios de prisiones; un endurecimiento (de nuevo mediante una reforma del Código Penal) de las penas para quienes cometan delitos de tráfico de drogas; la declaración del Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad y -en línea con las reivindicaciones de las asociaciones profesionales- que los guardias civiles pasen a tener la consideración de profesión de riesgo.

Sémper aseguró que su propuesta no debería tener un "eje ideológico", sino que podría por el contrario recabar un amplio consenso político. Además, lamentó que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni uno solo de sus ministros, acudiera al funeral por las víctimas, un gesto que, a su juicio, hubiera "reconfortado" a las víctimas.

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Los ejes principales de ese plan para proteger a los guardias civiles que llevan a cabo la lucha contra el narcotráfico en el sur de España serán, explicó el portavoz del PP, una prioridad "urgente" del futuro Gobierno si su formación llega al mismo después de las elecciones generales. Las líneas maestras del plan ahora rescatado se incluyen también en una proposición de ley que los populares llevaron al Senado y aprobaron gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta. Se trata, como no se olvidó de recordar el propio Sémper, de una de las decenas de normas aprobadas esta legislatura en el Senado cuya tramitación ha sido congelada en el Congreso por parte de la mayoría de izquierdas de la Mesa de la Cámara Baja. Una realidad a la que los representantes del primer partido de la oposición suelen referirse, de manera metafórica y despectiva, como "el congelador de Armengol [Francina]", en referencia a la presidenta del Congreso.