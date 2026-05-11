El PP encarga a sus propios expertos un estudio para denunciar la ausencia de ministros en el Senado

En el PP llevan meses denunciando las ausencias semanales de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez a las sesiones de control del Senado. La polémica llegó al punto de que los populares reformaron el reglamento de la Cámara Alta, donde tienen mayoría, para que al comienzo de cada pleno se lea el nombre de todos los ministros que no han acudido. Ahora, en un paso más para denunciar esta actitud, fuentes del PP han anunciado a través de un comunicado que van a "encargar un estudio jurídico para estudiar la responsabilidad individual de los ministros por sus reiteradas y masivas ausencias". Ese informe, según explican fuentes del grupo parlamentario, se solicitará a los propios "asesores jurídicos internos" del PP.

"El Gobierno de Sánchez va de récord antidemocrático en récord antidemocrático", denuncia el PP, recordando que en la última sesión de control faltaron 11 ministros y en la anterior, 13, lo que ya criticaron con un escrito elevado a la Mesa de la Cámara Alta. En concreto, los populares denuncian a José Manuel Albares, quien compareció la pasada semana en el Congreso, a Sara Aagesen (Vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica) y a Arcadi España (ministro de Hacienda). "Ministros que huyen de su responsabilidad haciendo una clara dejación de funciones", aseveran las mismas fuentes.

Así, han avisado de que "el PP en el Senado va a estudiar diferentes acciones parlamentarias y judiciales contra estas ausencias" y que "va a encargar un estudio jurídico para estudiar la responsabilidad individual de los ministros". El informe, que elaborarán los propios técnicos del grupo parlamentario popular, servirá para que el PP determine "cuál es la mejor fórmula para luchar contra este absentismo laboral, que es una fuga política".

Ante estas acusaciones, el grupo parlamentario socialista en el Senado ha publicado un mensaje en la red social X en el que vinculan las ausencias de esta semana al hantavirus: "Parece que al PP en el Senado no le merece comentario alguno la excepcional gestión de crisis que está haciendo el gobierno con el Hantavirus". Además, señalan "la vergüenza y el ridículo nacional" que hace el PP con este asunto.

Casos anteriores

No obstante, ya dan a entender que una de las vías que podrán seguir es la del conflicto institucional. Los populares han llevado al Tribunal Constitucional hasta 14 iniciativas contra el Congreso o el Gobierno en lo que va de legislatura. Uno de estos choques, aprobado a mediados de febrero, era contra el propio Sánchez por no comparecer ante la Cámara Alta a finales de enero, cuando fue citado para dar cuenta de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Además, el jefe del Ejecutivo lleva sin acudir a las sesiones de control del Senado desde marzo de 2024.

Los populares sostienen que el artículo 66.2 de la Constitución establece que las Cortes Generales "controlan la acción del Gobierno" y denuncian que un parlamento que no puede llevar a cabo esta función es "un parlamento anulado". En la misma línea, citan el artículo 110.1 de la Carta Magna que recoge que "las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno". A esto, añaden que el reglamento del Senado, en su artículo 182, sostiene que el presidente del Gobierno comparecerá ante el pleno del Senado "a petición propia o por acuerdo en la Junta de Portavoces". "La celebración o no de esta comparecencia del Presidente ante el Pleno no pueda quedar a su libre elección, porque entonces el órgano controlado estaría decidiendo cuándo el órgano controlador le controla", recalcan en el escrito.