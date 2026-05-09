Juanma Moreno, en el funeral de los dos guardias civiles de Huelva: "Esta batalla contra el narcotrafico la vamos a ganar"

"Esta batalla contra el narcotráfico la vamos a ganar". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha estado este sábado en el funeral de Germán y Jerónimo, los dos guardias civiles fallecidos este viernes mientras luchaban contra el narcotráfico en las costas de Huelva. El suceso ha irrumpido de lleno en la campaña de las elecciones autonómicas andaluzas y el funeral ha concentrado a múltiples autoridades.

El suceso se produjo a primera hora cuando dos embarcaciones del servicio marítimo chocaron mientras perseguían a una narcolancha en aguas de Huelva. Además de las víctimas mortales, de 55 y 50 años, otros dos agentes resultaron heridos en la persecución y están siendo atendidos en el hospital con "heridas de diversa consideración", aunque, según fuentes del cuerpo, sus vidas "no corren peligro" en este momento.

Elías Luis Grao

"El narcotráfico se ha convertido en un gravísimo problema para Andalucía y para España, un gravísimo problema que ya se ha cobrado vidas", ha explicado el presidente de la Junta a su llegada al funeral. Moreno ha estado con las familias de los agentes y ha destacado que hay que "seguir analizando la situación que tienen y los medios materiales y los recursos que humanos que necesitan nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

Aumento del narcotráfico en Huelva

Los familiares y compañeros de los dos agentes han podido rendirles homenaje en la capilla ardiente que ha estado instalada en la Comandancia de Huelva de 9:30 a 11:30 en su honor. La misa funeral, a la que también ha acudido la secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, se celebrará a las 12:00 en la iglesia de la Concepción, de la capital onubense.

Hasta Huelva también se han trasladado la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y las subdelegadas del Gobierno en Huelva y Cádiz, María José Rico y Blanca Flores. El ministro del Interior se encuentra en el Minsiterio de Sanidad, con motivo del atraco del crucero Hondius, con contagiados de hantavirus.

Huelva ha sido tradicionalmente lugar de paso de drogas como marihuana o, sobre todo, hachís. Sin embargo, desde 2018 en adelante la cocaína ha ido ganando enteros. En 2023, se incautaron en la provincia 558 kilos de coca. Un año más tarde, la cifra ascendió a 3.000. En 2026, tan solo dos operativos han superado esas cifras por sí mismos. Uno el 10 de abril con 5.000 kilos y otro el 16 de abril con seis toneladas de cocaína.

El recuerdo de los fallecidos en Barbate

El portavoz de Jucil (Asociación Profesional Justicia Guardia Civil) en Cádiz, Agustín David Domínguez, ha denunciado que la suya sigue siendo una "profesión de riesgo". "Esto es algo que el Gobierno tiene que hacerselo mirar, es una auténtica aberración", ha insistido, para señalar que "no se puede permitir que la Guardia Civil siga perdiendo hombres con esta valía mientras el Gobierno no hace nada por ellos".

"Si tanto quieren cuidar lo público, pues que empiecen por las fuerzas y cuerpos de seguridad, que somos los garantes de la de la libertad que tenemos en España", ha subrayado el representante de la asociación de Guardias Civiles. Tras asegurar que les están "matando", Domínguez ha denunciado la falta de medios, una queja que se produce desde hace tiempo y que se intensificó tras el fallecimiento de dos agentes en Barbate hace dos años.

La declaración de jornada de luto ha paralizado la agenda política de los dos grandes partidos en pleno ecuador de la campaña del 17M. PP y PSOE cancelaron sus actos programados para la tarde de este viernes y este sábado y los retomarán el domingo, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en un encuentro en La Línea de la Concepción. El resto de formaciones han mantenido su calendario.