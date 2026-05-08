El PSOE se pregunta si el PP va a querellarse contra Koldo García como instaron a Sánchez a hacer contra Aldama

El PSOE quiere pasar página "cuanto antes" del caso Mascarillas, pero fuentes de la dirección socialista se preguntan si el Partido Popular se va a querellar contra el exasesor Koldo García por haber acusado al abogado del PP de haberle ofrecido "colaborar mintiendo engañando a todos los españoles" a cambio de "no entrar en la cárcel", como aseveró en su alegato final ante el tribunal. El propio PP al máximo nivel instó hace unas semanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a querellarse contra el empresario Víctor de Aldama. De no hacerlo, añadieron, estaba dándole la razón en sus graves acusaciones. Ferraz no ha querido entrar públicamente en la polémica que han levantado las acusaciones del exasesor de José Luis Ábalos porque "Koldo García es dueño de sus palabras". Pero a preguntas de EL PERIÓDICO, se han preguntado si el PP se querellará ahora contra García, igual que esta formación animó al líder del PSOE a hacer con Aldama.

La consigna del Gobierno y del PSOE sigue siendo la misma desde que empezó el juicio. Los socialistas sostienen que han "actuado con agilidad y con contundencia" desde que aparecieron "los primeros indicios de comportamientos irregulares". "No había ni siquiera una investigación abierta", aseguró hace unos días el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, "y ya el PSOE les apartó de toda responsabilidad y de la militancia". En febrero de 2024, cuando estalló el entonces llamado caso Koldo, el Partido Socialista abrió un expediente al exministro José Luis Ábalos (al que Pedro Sánchez ya había sacado del Gobierno tres años antes, en 2021). Entonces le suspendieron cautelarmente de militancia. Al concluir el expediente en junio de 2025, llegó la expulsión definitiva del que antes había sido todopoderoso secretario de Organización del partido.

En Ferraz contrastan esta "contundente" actuación con la que llevó a cabo el PP con el caso Gürtel. En la cúpula del Partido Socialista recuerdan que el caso de corrupción que años después le costó la Presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy estalló en 2009 y "durante nueve años, el PP se dedicó a destruir pruebas y a proteger a los que luego han sido condenados", como dijo hace unos días el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López.

En el juicio del caso Mascarillas, los socialistas están convencidos de que ha habido una connivencia clara entre el PP y el empresario Víctor de Aldama. Tanto que esta semana, la acusación popular, que dirige el PP, ha pedido una sustancial rebaja de las penas para Aldama que podría llevar a que ni siquiera entrara en prisión. “Gracias al PP y a Aldama por hacer tan evidente que colaboran los unos con los otros y los otros con los unos”, llegó a decir esta semana Félix Bolaños.

Félix Bolaños sí ha interpuesto hace unos días una demanda contra Víctor de Aldama después de que el empresario relatara en varios medios de comunicación que el ministro de la Presidencia le intentó sobornar para que retirara sus acusaciones y que ambos se conocieron en una fiesta de cumpleaños del exministro Ábalos. "Ante difamaciones tan groseras, ante mentiras tan burdas, la seriedad del Estado de derecho y de nuestro sistema judicial", manifestó el pasado lunes tras confirmar la interposición de la demanda. Bolaños aseveró rotundo que no conoce "de nada a ese señor" que ni siquiera tiene su número de teléfono.