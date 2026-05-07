Crucero infectado
El PP carga contra el Gobierno por la gestión del hantavirus: "¿no hay nadie al volante?"
"¿Voluntaria?¿Van a dejar la seguridad y la salud pública en manos de la voluntariedad de cada uno?", se preguntó también Carmen Fúnez
"Nadie al volante. ¿Cómo que cuarentena voluntaria?". Esa es la pregunta que con cierto tono irónico lanzó este jueves la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Ester Muñoz, ante el cruce de declaraciones del Gobierno sobre la obligatoriedad de que el pasaje del barco pase la cuarentena en el hospital Gómez Ulla.
Muñoz lo expresó en X haciéndose eco de las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las que sostuvo que la cuarentena de los pasajeros del crucero infectado en el hospital militar Gómez Ulla sería voluntaria.
"¿Voluntaria?¿Van a dejar la seguridad y la salud pública en manos de la voluntariedad de cada uno?", se preguntó también Carmen Fúnez, responsable de Sanidad en el Partido Popular, en X, y empleó la misma expresión de "nadie al volante" que también usó Muñoz.
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