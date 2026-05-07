La lucha antinarco en el Atlántico incrementa su militarización

Ya no son solo las patrulleras de la Guardia Civil con 70 metros de eslora. Ahora son también buques de acción marítima, los BAM de la Armada, los que participan en los grandes golpes contra el narcotráfico en el Atlántico canario.

Y no solo es una tendencia española. También las marinas portuguesa y francesa, recientemente, han desplegado recursos navales en la lucha contra el crimen organizado. Es una consecuencia del escenario de operaciones, un frente oceánico en el que se golpea a cada vez más distancia, se interceptan buques cada vez más grandes y se detienen tripulaciones numerosas.

La última gran incautación de droga, la del carguero Arconian, la ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en un buque de grandes dimensiones, con alrededor de 40 toneladas de cocaína en la bodega, y en aguas entre la costa de Dakar y la de Dajla, la antigua Villa Cisneros, en el extremo sur del Sáhara Occidental.

El Buque de Acción Marítima Rayo, en aguas canarias. / Armada

El secreto de actuaciones impuesto por la Audiencia Nacional ha impedido la difusión de detalles como que, para esta operación, se ha contado con apoyo en la vigilancia marítima de la Fuerza de Acción Marítima de la Armada (FAM), helicópteros y el BAM Rayo que, en principio, es un barco de guerra.

Más capacidad

Dadas sus capacidades de vigilancia marítima, la Armada tiene integradas entre sus funciones una colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado en “misiones de policía marítima”, según explican desde la propia FAM.

Paulatinamente se ha incrementado la participación de sus buques en la lucha antinarco. El BAM Rayo, con amarre en el Arsenal Militar de Las Palmas de Gran Canaria, también fue la plataforma marítima de base para que un equipo de asalto de la Policía Nacional pudiera tomar el mercante United S. a medio millar de kilómetros de la isla de El Hierro, en enero pasado, interceptar cerca de 10 toneladas de cocaína y atrapar a 13 tripulantes implicados en el narcoenvío.

Otro buque de acción marítima, el Meteoro, fue base operativa y primer centro de detención de los 13 tripulantes del remolcador Sky White detenidos en agosto de 2025 por llevar tres toneladas de cocaína escondidas en un cargamento de sal.

Tendencia europea

Puede que en el incremento de ayuda militar a las operaciones policiales en el Atlántico haya influido el networking realizado por el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, en su posición anterior como secretario de Estado de Defensa.

Un militar de la marina de guerra francesa descarga fardos de cocaína tras la interceptación de un narcovelero en abril / MAOC-N

Pero no se trata de una particularidad española. Las marinas francesa y portuguesa también apoyan en las operaciones. Y no solo con buques que permitan proyectar el golpe al narco más lejos mar adentro, también con inteligencia naval: radares aéreos, y en patrulleros o en las islas de Madeira y Azores.

Una parte de las actuaciones se llevan a cabo desde el MAOC-N. Las siglas corresponden a la denominación Martiime Analysis and Operations Centre - Narcotics. Es el organismo de vigilancia marítima antinarco y de coordinación de fuerzas policiales y navales de ocho países europeos con sede en Lisboa. Cada socio del MAOC-N actúa según su legislación, por lo que no fue extraño ver el pasado 17 de abril a infantes de marina franceses descargando droga e un velero sin bandera atrapado en el Atlántico. Total incautado: 505 kilos de cocaína.

El otro caso reciente es portugués, y de marzo pasado. La marina de guerra portuguesa interceptó y escoltó a un pesquero a 450 millas de las Azores, señalado por la DEA y los servicios de información de la policía británica. A bordo, 1,8 toneladas de cocaína que una tripulación de brasileños, surinameses y holandeses trataban de llevar al Reino Unido.