PP
Ester Muñoz exige de nuevo la dimisión de Sánchez si Ábalos es condenado: "Pido lo mismo que el PSOE"
La portavoz del PP en el Congreso reclama la dimisión de Pedro Sánchez si el exministro José Luis Ábalos es condenado por el 'caso Koldo'
La portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, volvió a reclamar este jueves, en una comparecencia ante los medios de comunicación en el escritorio de la Cámara Baja, la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el 'caso Koldo', si finalmente hay condena para el ex ministro de Transportes y antiguo número 3 del PSOE, José Luis Ábalos. Todo ello al día siguiente de que se pusiera fin a la vista oral en el Tribunal Supremo (TS).
Muñoz aseveró que ella pide "lo mismo que el PSOE" cuando tras la detención de Koldo García hace dos años por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le reclamó a Ábalos su renuncia al escaño, algo a lo que este se negó, pasando al Grupo Mixto. Una reclamación, como ha recordado insistentemente Muñoz, en la que llevó al voz cantante la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, hoy candidata del PSOE a las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo.
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