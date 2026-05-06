La agenda del Papa como jefe de Estado en España: reunión con Pedro Sánchez, visita a los Reyes y discurso en el Congreso

La Santa Sede ya ha desvelado los detalles de la visita que del Papa León XIV a España entre el 6 y el 12 de junio y que transcurrirá entre Madrid, Barcelona y Canarias. El jefe de la Iglesia Católica también tendrá un apartado más institucional como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, y entre sus citas más destacadas en este ámbito cabe destacar la reunión privada que mantendrá el Pontífice con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el lunes 8 de junio y su inédita visita al Congreso de los Diputados, donde pronunciará un discurso ante diputados y senadores.

El Papa aterrizará el sábado 6 de junio por la mañana en Madrid para acudiir después una ceremonia de bienvenida que tendrá lugar a las 11.30 horas en el Palacio Real de Madrid, para más tarde mantener una visita institucional con los Reyes, Felipe VI y Letizia.

Su agenda como jefe de Estado más institucional como jefe del Estado del Vaticano arranca el lunes 8 de junio , con la reunión con Pedro Sánchez que mantendrá las 9.30 horas. La cita no se producirá en la Moncloa, sino en la Nunciatura Apostólica, la embajada de la Santa Sede en España. De esta forma, será el propio León XIV el que reciba a Sánchez en su propia embajada como jefe del Vaticano y de la Iglesia Católica.

Después de reunirse con el presidente de Gobierno, pasará a dirigirse al Congreso de los Diputados, donde está previsto que dé un discurso a las 10.30 horas. Este será sin duda una de las citas que más expectación podrá generar, por la primera vez que un jefe de la Iglesia Católica visite la sede de la soberanía popular española, pero también por las dudas sobre la presencia de los distintos partidos políticos.

Uno sobre los que hay más dudas es Vox, que ha rechazado asistir a las últimas citas de cariz religioso amparándose en su intención de no coincidir con los miembros del Gobierno español en actos institucionales. Uno de los últimos ejemplos fue el funeral católico de las víctimas de Adamuz en Huelva, al que no acudieron los representantes del partido de Santiago Abascal.

La agenda oficial del Pontífice no contempla reuniones privadas con el principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ni con más dirigentes políticos, y se ciñe estrictamente al apartado institucional.

En las últimas semanas, la política española también ha sido escenario de un pulso velado entre la Iglesia y la derecha, a cuenta de la regularización extraordinaria de migrantes, una medida que ha sido reclamada desde hace años por la Conferencia Episcopal Española y a la que se han opuesto PP y Vox, aunque por motivos distintos.

Los populares han criticado la falta de garantías del proceso impulsado por el Gobierno -que no pasará por el Parlamento- mientras Vox ha mantenido su habitual discurso contra la inmigración, relacionando su presencia con un excesivo coste a cargo del Estado y vinculándolo a altas tasas de criminalidad.

El Gobierno aseguran que llevan "meses trabajando para garantizar las condiciones de seguridad y el perfecto desarrollo de los actos de la visita", avanzando que movilizarán "los medios necesarios para que las jornadas transcurran con total normalidad". Además, desde Moncloa destacan la relevancia política de la visita papal. "En un contexto internacional marcado por la guerra, el odio y la exclusión, el Gobierno destaca el mensaje del Papa en defensa de los valores humanistas del diálogo, la solidaridad y la convivencia", destacan fuentes del Ejecutivo. "Esta visita será una oportunidad única para que nuestro país siga mostrando al mundo su sólido compromiso democrático con la paz, la legalidad internacional y la defensa de los derechos humanos".

Agenda completa

El Papa aterrizará el sábado 6 de junio por la mañana en Madrid para acudiir después una ceremonia de bienvenida que tendrá lugar a las 11.30 horas en el Palacio Real de Madrid, para más tarde mantener una visita de cortesía con los Reyes. En el propio Palacio Real mantendrá un encuentro con autoridades, sociedad civil y el cuerpo diplomática, y ya por la tarde, a las 18 horas, acudirá a Cedia 24 horas, un centro de acogida de Cáritas de Madrid centrado a la protección de personas sin hogar. El sábado cerrará a las 20.30 horas su agenda con una vigilia de oración con los jóvenes en la madrileña Plaza de Lima.

El domingo 7 de junio arrancará con un misa multitudinaria a las 10 horas en la Plaza Cibeles seguida de una procesión del Corpus Christi. Ya por la tarde mantendrá una reunión privada con miembros de la Orden de San Agustín y después acudirá al recinto Movistar Arena, donde protagonizará un encuentro "Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte". Cerrará la jornada con una cena en la residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo.

El lunes 8 de junio comienza su agenda más institucional, con la reunión con Pedro Sánchez a las 9.30 horas en la Nunciatura Apostólica, para después dirigirse al Congreso de los Diputados a las 10.30, donde dará un discurso.

Poco más tarde, a las 11.30 horas, se reunirá con los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal; con ellos comerá poco después. Por la tarde, a las 18 horas, acudirá a la Catedral de Santa María de la Almudena para celebrar un homenaje y horación a la virgen. Otra de las citas destacadas en la agenda del Papa será el encuentro multitudinario que mantenrá en el estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana a las 19 horas, donde también prevé pronunciar un discurso.

El martes 9 de junio se dirigirá a Barcelona desde el aeropuerto Adolfo Suárez, pero antes mantendrá un encuentro con los voluntarios de la visita en el Pabelón 3 de IFEMA Madrid, ofreciendo unas palabras. Su llegada a Barcelona está prevista para las 12:25 horas, y a las 13 horas está previsto que celebre una misa en Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. A las 20 horas celebrará una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde pronunciará un discurso.

El miércoles 10 de junio visitará a las 10.50 horas el centro penitenciario Brians 1 y más tarde, a las 12 horas, mantendrá una oración en la Abadía de Nuestra Señora de Monserra para después comer con la comunidad benedictina de Montserrat. A las 16:30 horas tiene previsto un encuentro con los miembros de caridad y asistencia diocesana en la Iglesia de San Agustín y a las 19:30 horas celebrará una misa en la Basílica de la Sagrada Familia, donde inaugurará la torre de Jesucristo.

El Papa León XIV parte el jueves 11 de junio de Barcelona a Las Palmas de Gran Canaria, a la que llegará a las 10:50 horas. Su primera cita será para visitar centros de acogida de migarntes en el puerto de Arguineguín. A las 13:30 horas se reunirá con la comunidad eclesíastica -obispos, sacerdotes, diáconos religiosos, seminaristas y agentes de pastoral- en la Catedral de Santa Ana. A las 18:30 horas celebrará una misa en el Estadio de Gran Canaria.

El viernes 12 de junio abandonará Las Palmas para dirigirse a Santa Cruz de Tenerife. Su primera visita será un discurso en el Centro de migrantes Las Raíces para más tarde reunirse con entidades sociales de atención a migarntes y celebrar una homilía en la Plaza del Cristo de La Laguna.

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El Pontífice cerrará su agenda en España celebrando una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a las 12.15 horas. Más tarde protagonizará una ceremonia de despedida a las 14:30 horas en el aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos para partir de vuelta a Roma el domingo a las 15 horas.