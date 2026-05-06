El abogado de Aldama defiende que Ábalos y Koldo ya estaban previamente "corrompidos" por la trama en Navarra de Santos Cerdán

El abogado del comisionista Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, ha basado su defensa en el hecho de que el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García "ya estaban corrompidos" cuando les contactó en el Ministerio de Transportes, puesto que el contrato con Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas por sí solo no "dimensiona" realmente la organización criminal de la que se acusa en este procedimiento, cuyo origen esta parte sitúa en 2015, por la relación de Koldo García en Navarra con el que fue secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Durante la exposición de sus conclusiones provisionales, el letrado recordó que la propia UCO habla en sus informes de "organización criminal ya asentada" y ha destacado que todas las manifestaciones y el "comportamiento titánico" de su cliente han permitido abrir diferentes líneas de investigación, como la que ha dado lugar a la apertura en la Audiencia Nacional de una investigación sobre los pagos del PSOE.

También dijo que por esta razón "tienen una lectura" las demandas presentadas por el propio presidente del Gobierno y Santos Cerdán, y después por el ministro Félix Bolaños, contra Víctor de Aldama. "La organización no se puede trocear", defendió, para subrayar la importancia de las relaciones de Ábalos con personalidades como otros ministros, presidentes de comunidades autónomas o altos cargos ministeriales.

Choclán citó igualmente la "oportunidad de negocio" en suelo de la SEPI que desveló el último audio aportado por Aldama una vez iniciado el juicio para argumentar que su cliente "es más que un instrumento", puesto que "se le capta" para otros intereses, como las relaciones con Venezuela (a través de la carta dirigida al jefe opositor Juan Guaidó). También le describió como "un recaudador de fondos" para sí "y para el partido" del que formaban parte Ábalos y Koldo.

Así, el abogado ha destacado que su cliente decidió colaborar con la justicia y ello supuso "una entrega a los brazos de la acusación" que requiere un premio que debe concretarse en la aplicación de una atenuante de confesión muy cualificada. No obstante, ha negado que haya existido un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, aunque sea habitual hacerlo y hubiera asegurado una pena menor para su cliente para que ningún delito tuviera una pena cercano a los dos años de cárcel, lo que evitaría su ingreso en prisión, en función de una colaboración "que está prevista en la ley".

Aportación de Aldama

"Hemos tenido que oír aquí que el señor Aldama coaccionaba a Jésica Rodríguez", es alucinante, ha indicado el abogado de la defensa en relación con el pago del alquiler que ocupaba en la madrileña plaza de España la amante del ministro. También se refirió a que se ha acreditado que la letra de Koldo es la que aparece en unos documentos con adjudicaciones de obras que aportó su cliente y que también se investigan en la Audiencia Nacional.

"¿Qué más podemos hacer?", ha añadido, enfatizando así que la intervención de Aldama "ha permitido iniciar investigación de hechos más graves" que los que iniciaron la investigación, como los que permitieron imputar a Santos Cerdán tras hablar su cliente del "cupo vasco".

"El delito se comete desde las instituciones, pero esas instituciones no son el señor Aldama", ha añadido el letrado para subrayar que es "loable" que su cliente diera el paso de confesar y aportar nuevos hechos que refuerzan el delito de cohecho señalado con el pago de 10.000 euros periódicos. "Lo importante es la lucha contra la corrupción y el ciudadano que contribuye a identificar nuevos integrantes de una organización desconocidos por la investigación policial". Según Choclán, el tribunal tiene la oportunidad de fijar doctrina sobre esta situación que es "soberana" por encima de lo que puedan considerar los ciudadanos o el propio Gobierno.

La acusación popular

Choclán ha defendido su informe de conclusiones después de las siete acusaciones populares, cuya dirección letrada corresponde al PP. El abogado de este partido, Alberto Durán, que pide 30 años de cárcel tanto para el exministro como para el que fuera su asesor en Transportes, Koldo García, modificó su petición de pena para el comisionista Víctor de Aldama, que pasó así de siete años a cinco años y dos meses de prisión, al considerar que su colaboración con la justicia ha sido determinante en la averiguación de los hechos. Ninguna de estas penas supera los dos años de cárcel, lo que en la práctica facilita que Aldama evite la entrada en prisión.

Durán ha comenzado su informe defendiendo el ejercicio de la acusación popular como una figura "quijotesca" que representa a "millones de españoles". También se ha referido a la colaboración de todas las personadas en esta causa "menos una", en alusión, sin citarla, a la que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), cercana al PSOE, "que ha aparecido sorpresivamente sin colaborar en nada", para mostrar su protesta por la rebaja realizada a Aldama y tratar de poder defender su propio informe de conclusiones.