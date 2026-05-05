Fórum Europa
Gamarra, sobre la estrategia judicial de Ábalos: “Tiene derecho a mentir, pero las pruebas son demasiado concluyentes”
"A estas alturas todos los españoles sabemos que han robado a manos llenas", asegura
Servimedia
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, manifestó este martes en Fórum Europa que las pruebas "son demasiado concluyentes" como para que la estrategia del exministro José Luis Ábalos de "mentir" salga bien, dado que "a estas alturas todos los españoles sabemos que han robado a manos llenas".
Así lo afirmó en declaraciones a los medios a su llegada a este encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que valoró así que el exministro intentara ante el Tribunal Supremo marcar distancias con su exasesor Koldo García y se desmarcara por completo del empresario Víctor de Aldama, comisionista del 'caso mascarillas'. "Un acusado tiene derecho a decir, a mentir en su defensa, pero las pruebas están ahí y son demasiado concluyentes. A estas alturas todos los españoles sabemos que han robado a manos llenas", dijo.
Además, apuntó a la responsabilidad política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "eligió a todos" los beneficiados por las presuntas tramas de corrupción "y les dio el acceso al poder, a la capacidad de decisión y al dinero".
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