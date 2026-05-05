Begoña Gómez afirma en la Fiscalía Europea que ni recordaba haber firmado cartas de apoyo a Barrabés hasta que la vio en prensa y niega amistad

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha comparecido este martes en la sede de la Fiscalía Europea en Madrid, donde ha afirmado que ni recordaba haber firmado cartas de recomendación para el empresario Juan Carlos Barrabés hasta que las vio publicadas en prensa, y que desconoce si finalmente si la oferta fue presentada y se aportaron sus cartas al procedimiento.

La mujer de Pedro Sánchez ha respondido así a la investigación que realiza el órgano Europeo en relación con los contratos adjudicados a la UTE entre Innova Next -- propiedad de Barrabés-- y la sociedad The Valley para la ejecución de un Servicio de Formación para el empleo en la economía juvenil, por 3 y 2,8 millones respectivamente. Las pesquisas europeas también afectan a otra adjudicación para un servicio de formación para las personas desempleadas en la economía digital por 4,4 millones.

Fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO que la comparecencia no ha durado más allá de 20 minutos y en ella los fiscales europeos adscritos a este asunto -- que deriva de la investigación contra la propia Gómez iniciada por el juez Juan Carlos Peinado en la que el empresario también está imputado-- se han interesado por la relación entre la mujer de Pedro Sánchez y Barrabés. La testigo ha negado que exista amistad y ha puntualizado que la relación fue únicamente profesional, pues el empresario fue profesor en el máster que ella codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

El pasado 14 de abril, tras dar por concluida su instrucción sobre Begoña Gómez, el juez Peinado respondió un requerimiento de la Fiscalía Europea y puso a su disposición sendos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Intervención General del Estado que ponen reparos al proceso de adjudicación por el que Barrabés obtuvo varios contratos que ofertaba la empresa pública Red.es.

Según las mismas fuentes, Gómez también ha negado cualquier relación de cercanía con la la secretaria de Estado de Transformación Digital, ni con los que fueron directores de Red.es en el momento de los contratos David Cierco y Alberto Martínez Lacambra o alguno de los responsables de este organismo que están siendo también investigados por el organismo europeo.

Los dos contratos sobre los que se centra esta investigación fueron financiados con fondos de la UE, razón por la que su investigación ha pasado a ser competencia del organismo europeo. Peinado retuvo la competencia sobre otras adjudicaciones diferentes también obtenidas por Barrabés, uno de ellos a Red.es, que en el momento en el que recibió las cartas de apoyo de Gómez como codirectora del curso universitario -- pero también de otros organismos como el Ayuntamiento de Madrid-- era una empresa tecnológica pública que dependía del Ministerio de Economía, mientras que ahora está dentro del de Transformación Digital y Función Pública.

Begoña Gómez, Pedro Sánchez y Juan Carlos Barrabés / Nacho García

La indagación de Peinado sobre estas adjudicaciones en concreto son las que fundamentan los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que imputa a Begoña Gómez, y que se suman a los de malversación y apropiación indebida por otros hechos diferentes a las adjudicaciones de Barrabés.

En junio de 2024, y por orden de la Fiscalía Europea, la Guardia Civil acudió a la sede de Red.es para reclamar pruebas de las contrataciones tras advertir al juez Peinado de que no habían podido acceder a los expedientes completos de las adjudicaciones, ya que en dicho momento solo contaban con las cartas de recomendación realizadas por la mujer de Sánchez como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. El pasado mes de junio Barrabés fue citado a declarar por el órgano europeo, y ahora lo ha hecho Begoña Gómez.