Ada Colau relata ante la fiscalía cómo Israel interceptó su flotilla para intentar que actúe ante la detención de los activistas español y brasileño

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, acompañada del eurodiputado y abogado Jaume Asens, han venido a la Audiencia Nacional con un objetivo: intentar convencer a la fiscalía del tribunal especializado de la necesidad de abrir un procedimiento judicial por la interceptación israelí de las distintas flotillas que han intentado burlar el bloqueo que el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha impuesto en la franja de Gaza; la última, la semana pasada.

Tanto Colau como Asens formaban parte del grupo de activistas que debían ratificar la denuncia que ellos mismos interpusieron tras la interceptación de la primera, en la que viajaba la política de En Comú Podem, en octubre del año pasado. Su esperanza es que el ministerio público decida que la justicia española deba intervenir y, además, hacerlo no solo respecto a ese primer asalto, sino también por todos los demás, incluido el último, en el que se ha detenido a dos activistas, uno de nacionalidad española y otro brasileña, que, a diferencia del resto, siguen bajo custodia israelí.

Aunque han sido Colau y Asens los que han atendido a los medios, también les ha acompañado Sally Issa, esposa del activista español-palestino Saif Abukeshek, que ha explicado que no están dejando a la familia ponerse en contacto con él, más que a través del consulado. Ha explicado que inició una huelga de hambre y afirma haber sufrido torturas piscológicas y físicas. Además, ha añadido que sus compañeros de la flotilla han contando que sus gritos se oyeron durante toda la noche y que permaneció esposado con tanta fuerza que no sentía las manos; también se le obligó a mantenerse tumbado boca abajo, lo que le dificultaba respirar.