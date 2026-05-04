Cámara Baja
El PSOE pide investigar si un vídeo de Vito Quiles se grabó en el despacho del Congreso de una diputada de PP
Se trata de una zona vedada a los periodistas salvo invitación expresa y previa comunicación a los servicios de la Cámara
EP
El PSOE ha dirigido un escrito a la Mesa del Congreso denunciando la comisión de varias "infracciones graves" del 'influencer' político acreditado como periodista Vito Quiles por haberse grabado un vídeo en un despacho asignado al Grupo Popular, en concreto a la diputada valenciana Alma Alfonso, pese a ser una zona vedada a los periodistas salvo invitación expresa y previa comunicación a los servicios de la Cámara.
Se trata de un vídeo en el que Vito Quiles anunció en sus redes sociales su intención de emprender acciones judiciales contra la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, después de que ésta le denunciara por acoso.
El escrito del PSOE, firmado por la portavoz del partido, Montse Mínguez y recogido por Europa Press, recuerda que Vito Quiles está acreditado en el Congreso como periodista redactor, y la última reforma del reglamento especifica que esa función no permite realizar grabaciones de vídeo en la Cámara, y menos aún fuera de los espacios habilitados para ello y encima publicarlos.
Según los socialistas, el activista político podría haber incurrido en varias infracciones graves, por lo que exige al Congreso que estudie la apertura de un nuevo expediente sancionador. Vito Quiles, que fue candidato en la lista europea del partido de Alvise Pérez y protagonista de un acto de cierre de campaña del PP en Aragón, ya tiene abiertos media docena de expedientes en la Cámara pendientes de resolución.
¿Le ayudó una diputada?
Pero, además, el Grupo Socialista llama la atención sobre el hecho de que el vídeo se grabó en un despacho del PP, de la diputada Alma Alfonso, cuando los periodistas sólo pueden entrar en esas zonas privadas con la debida autorización y la previa comunicación a Prensa de la Cámara.
El PSOE apunta que "no ha quedado acreditado" si esa parlamentaria o el PP dieron su consentimiento y autorización para que el redactor acreditado accediera al despacho y se grabase el vídeo, pues si no fuera así Vito Quiles habría cometido otra infracción grave que se añadiría a la lista. Por eso, los socialistas exigen que se recabe el testimonio de la diputada para que aclare este extremo.
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