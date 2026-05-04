Hacienda dejará pasar las andaluzas para tratar con las autonomías la reforma de financiación

El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, retomará la agenda y calendario de su predecesora en el cargo, María Jesús Montero, en lo que a reforma de modelo de financiación autonómica se refiere. Según fuentes de su departamento, después de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo comenzará a agendar reuniones bilaterales de carácter técnico con las comunidades autónomas para abordar el futuro proyecto de ley. Después de esta ronda, su intención es convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El primero de Arcadi España como titular de Hacienda y donde, ahora sí, el nuevo modelo de financiación se someterá a votación de los territorios.

Desde el Gobierno comienzan a enfriar la posibilidad de que el proyecto de ley arranque su tramitación parlamentaria en este periodo de sesiones. Un objetivo que se había marcado la anterior vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. La convocatoria del CPFF, paso previo imprescindible, no se pretende lanzar hasta que se constituya el futuro Ejecutivo andaluz. De ahí que los tiempos para la investidura condicionarán el calendario. Con todo, fuentes del Ejecutivo central dicen no renunciar a intentar que se pueda enviar el proyecto al Congreso antes de verano.

Arcadi España asegura identificarse plenamente con el anteproyecto cerrado por su predecesora - criticado por la oposición y las autonomías por estar acordado con ERC- y apuesta por “tener cuanto antes un nuevo modelo de financiación autonómica”. “La hoja de ruta planteada por mi predecesora que me parece la adecuada”, explicaba durante su estreno en la sala de prensa de Moncloa después del último Consejo de Ministros.

A la espera de forzar una abstención de Junts, dado el rechazado que ya han anunciado los populares, el titular de Hacienda defendía que la nueva propuesta “beneficia al conjunto de todas las comunidades autónomas. Nadie pierde, todas ganan y ponen 21.000 millones de euros adicionales del Gobierno de España para el Estado del bienestar, que al final es eso para lo que son recursos para las comunidades autónomas, además de que el modelo es más transparente y reduce las distancias en financiación 'per capita' entre distintos territorios”.

Una de las principales cuestiones pendientes de definir son las medidas para evitar el dumping fiscal, con especial foco en la Comunidad de Madrid, que se prevén incluir en la ley orgánica. Las opciones sobre la mesa pasan por hacerlo ejerciendo la autonomía fiscal del Estado o limitando la de las comunidades autónomas.

El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). / César Vallejo Rodríguez - Europa Press

La otra medida que quiere impulsar con la mayor premura posible Arcadi España tiene que ver con la quita parcial de la deuda autonómica. En este caso, la norma está ya en el Congreso, pendiente de llevarse a debate de totalidad.

En lo que se muestran más resistencias es respecto a la negociación para la cesión del IRPF a Catalunya que exige ERC como parte de su acuerdo con el PSC para la investidura de Salvador Illa. En Moncloa dicen identificarse solo con el acuerdo que alcanzaron con la Generalitat y en el entorno del nuevo ministro de Hacienda rechazan la propuesta de los republicanos.

Se enfría la negociación por el IRPF

La alternativa que están dispuestos a discutir desde Hacienda es la de un modelo “en red” que sea extensible a todas las comunidades autónomas. Todo ello, desde el principio de la “igualdad de todos los españoles”. Las mismas líneas rojas que siempre se pusieron sobre la mesa a la hora de abordar esta carpeta. Arcadi España mantiene como número dos a Jesús Gascón, quien ha estado encima de las conversaciones desde el principio y se conoce esta carpeta.

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Más allá de las líneas rojas, y las dificultades para desencallar este compromiso, en el Gobierno no quieren agitar este asunto ni concretar pasos en plena campaña de las elecciones andaluzas que se celebrarán el próximo 17 de mayo. El discurso del agravio territorial con Catalunya es recurrente como arma contra los socialistas, enfocando así no solo la cuestión del IRPF, sino también la financiación autonómica y la condonación de la deuda, al pactarse ambos asuntos con ERC.