Comicios autonómicos
Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
Los populares obtendrían el 42,8% de los votos y aventaja en 19 puntos al PSOE, que lograría el 23,5% de los sufragios
Jose Rico
La campaña de las 13ª elecciones andaluzas, que se celebrarán el próximo 17 de mayo, avanza con la incógnita de si el presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, mantendrá la histórica mayoría absoluta de la que ha gozado en los últimos cuatro años. En 2022, el PP obtuvo 58 escaños de los 109 que integran el Parlamento autonómico y el PSOE encajó su peor resultado en una comunidad que gobernó durante 36 años al quedarse con 30 diputados. Vox creció hasta los 14 parlamentarios, aunque no pudieron influir en la gobernabilidad ante la mayoría absoluta de Moreno. El espacio a la izquierda del PSOE concurrió dividido en dos fuerzas: Por Andalucía consiguió 5 representantes y Adelante Andalucía se quedó con 2. En esta ocasión sucederá lo mismo, aunque Podemos ha aceptado integrarse con IU y Sumar en Por Andalucía. La campaña electoral terminará el 15 de mayo.
El promedio de las encuestas publicadas durante la legislatura sitúan al PP en condiciones de revalidar una cómoda victoria electoral, pero con una mayoría para Moreno mucho más ajustada, por lo que podría quedar en manos de Vox. En concreto, los populares obtendrían el 42,8% de los votos y aventaja en 19 puntos al PSOE, que lograría el 23,5% de los sufragios con la exvicepresidenta María Jesús Montero como candidata. En la última semana, el PP ha bajado tres décimas y los socialistas han retrocedido medio punto, lo que ha beneficiado a la extrema derecha de Vox, que ha recuperado fuelle. Los ultras conseguirían el 14,1% de las papeletas, siete décimas más que hace siete días. Por Andalucía y Adelante Andalucía se moverían alrededor del 7% de los apoyos.
Estas estimaciones de voto colocarían a Moreno con una ajustada mayoría absoluta de 55 escaños, justo en el umbral del Parlamento andaluz para poder gobernar sin pactos. El PP bajaría de 58 a 55 escaños, lo que significa que en la última semana se ha mantenido en el mismo registro. El PSOE retrocedería de 30 a 28 diputados (uno menos que hace siete días), encadenando un nuevo récord negativo, mientras que Vox subiría ligeramente y pasaría de 14 a 16 parlamentarios (uno más que hace una semana), que en este caso no serían decisivos para la gobernabilidad. Por Andalucía mantendría los 5 representantes (los mismos que siete días atrás) y Adelante Andalucía subiría de 2 a 4 asientos (uno menos que hace una semana).
Las elecciones andaluzas cerrarán un ciclo electoral autonómico que ha tenido ya tres comicios menos de tres meses: Extremadura, Aragón y Castilla y León. En términos generales, la derecha se ha acercado al 60% de los votos y la izquierda se ha quedado por detrás del 40% en las tres comunidades. El PP casi igualó los resultados de 2011 en Aragón y Extremadura, pero se quedó lejos de sus mejores registros en Castilla y León. El PSOE obtuvo su peor marca en Extremadura, pero superó la de 2015 en Aragón y Castilla y León. Y Vox subió en las tres autonomías, pero con más fuerza en Aragón y Extremadura que en Castilla y León, donde ya había crecido en 2022.
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