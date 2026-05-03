Letizia viajará a Bolivia a finales de junio para ver sobre el terreno el impacto de los 40 años de cooperación española

La reina Letizia volverá a situar la cooperación española en el centro de su agenda internacional con un viaje a Bolivia a finales de junio, en el que conocerá sobre el terreno algunos de los proyectos que España mantiene en el país andino. La visita coincide con un aniversario redondo: en 2026 se cumplen 40 años de presencia continuada de la cooperación española en Bolivia, uno de los destinos prioritarios de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El viaje se enmarca en una relación bilateral consolidada en las últimas décadas y que este año ha tenido ya un episodio relevante. El pasado 13 de marzo, Felipe VI hizo escala en La Paz para reunirse con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, en una visita breve que permitió reforzar los lazos institucionales tras la ausencia española en la toma de posesión del mandatario debido al viaje oficial que ya tenía organizado a China, en noviembre de 2025. El Rey y Paz se conocieron cuando ambos estudiaban en Washington. El primero, en la universidad Georgetown, y, el segundo, en la American University.

La Reina, en marzo de 2025, en su viaje de cooperación a Cabo Verde. / CASA S. M. EL REY / Europa Press

Tras ese gesto diplomático se apoya ahora el desplazamiento de Letizia, centrado en la dimensión social de la acción exterior. Según fuentes de Exteriores, Bolivia es uno de los países donde la cooperación española ha desplegado una intervención más sostenida, con presencia en ámbitos como el acceso al agua, la educación, la salud y el fortalecimiento institucional. En el terreno --un país de 11 millones de habitantes y el doble de grande que España-- esa labor se traduce en proyectos con impacto directo en comunidades vulnerables, especialmente en áreas rurales y periurbanas.

El acceso al agua

Uno de los pilares de esa actuación es el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, que ha permitido mejorar las condiciones de vida de más de 500.000 personas. El acceso a agua potable no solo reduce enfermedades, sino que incide en variables estructurales como la educación o la igualdad, al liberar tiempo para las mujeres --sobre las que siguen descansando los cuidados familiares-- y facilitar la escolarización. A ello se suma el desarrollo de infraestructuras de saneamiento y el tratamiento de aguas residuales, con impacto en la salud pública y en la sostenibilidad ambiental.

Según datos de la AECID, el Gobierno de España ha canalizado en las últimas dos décadas más de 138 millones de euros en este ámbito, incluyendo fondos propios y financiación europea gestionada por la AECID. Programas de agua en áreas periurbanas, urbanas e intermedias combinan la ejecución de obras con el refuerzo de capacidades locales, en colaboración con instituciones bolivianas y con especial atención a poblaciones indígenas.

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El viaje de Letizia se inserta en una agenda consolidada desde su proclamación como Reina, con desplazamientos anuales para conocer de primera mano la cooperación española en países de África y América Latina. Desde su primer viaje a Honduras y El Salvador (2015), la Reina ha visitado proyectos en Senegal (2016), Mozambique (2019), Paraguay (2021), Mauritania (2022), Guatemala (2024) y Cabo Verde (2025), entre otros destinos donde ha recorrido centros de salud, escuelas e iniciativas de apoyo a mujeres.