Dimite el portavoz socialista de Nàquera (Valencia) tras dar positivo en drogas

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Nàquera (Valencia), Víctor Navarro, ha dimitido de su cargo como concejal tras, presuntamente, dar positivo en un control de drogas, tal como han confirmado a Levante-EMV fuentes municipales.

El PSPV de Nàquera ha publicado un comunicado en su perfil de Facebook donde el propio Navarro explica en primera persona: “He decidido presentar mi dimisión como concejal del ayuntamiento por motivos personales. Después de sufrir diversos episodios de estrés elevado he decidido parar y tomarme un tiempo”.

Sin embargo, las mismas fuentes señalan que el motivo de su renuncia al acta de edil habría sido otro. En la madrugada del 1 de mayo, un control rutinario de la Guardia Civil y la Policía Local de Nàquera habría dado con un vehículo que apagaba las luces para intentar eludir a los agentes. Estos inspeccionaron el coche y encontraron material empleado para el consumo, según las fuentes contactadas por Levante-EMV. Una vez realizada la inspección, el control de alcoholemia no habría dado positivo pero sí el de drogas, que aún debe ratificarse en el laboratorio y determinar la sustancia hallada.

En su comunicado, el edil del municipio de Camp de Turia prosigue: “Ha sido un honor para mí ejercer como líder de la oposición durante estos tres años, y quiero agradecer muy sinceramente el apoyo, tanto de mi agrupación como de todos aquellos que confiaron en mí, otorgándome su voto”.

“Gracias a toda Nàquera por el cariño, pero, sobre todo, por el orgullo de haber sido representante de mi pueblo a lo largo de este tiempo”.

El presunto positivo de Navarro y su respuesta política contrasta con otro caso en las filas del socialismo valenciano como es el de Ana María González, actual alcaldesa de Llaurí, que en 2021, cuando ya era primera edil del municipio, dio positivo con una "tasa penal" –superior a los 0,6 mg/l– en un control de alcoholemia realizado por la Policía Local de Valencia.

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