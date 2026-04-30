Las exministras de Podemos Irene Montero y Ione Belarra evitan arropar a Antonio Maíllo en la campaña electoral de Andalucía

La dirección nacional de Podemos marca distancias con la candidatura de unidad de las izquierdas andaluzas en la campaña electoral del 17 de mayo. Ninguno de los miembros de su cúpula, ni sus dos máximas representantes, las exministras Irene Montero y Ione Belarra, tienen previsto a día de hoy arropar en las próximas semanas a Antonio Maíllo, líder de IU y candidato de Por Andalucía, la coalición a la que Podemos se sumó a última hora.

El calendario de campaña de Por Andalucía, que contempla los principales actos del líder de la candidatura, no contempla ningún acto con miembros de la dirección nacional del partido. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no prevé a día de hoy compartir escenario con el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, como tampoco está previsto que lo haga Irene Montero, eurodiputada y candidata proclamada por Podemos a las próximas generales. Por parte del partido, sólo consta la aparición junto a Maíllo de candidatos de Podemos a las listas andaluzas, como Alejandra Durán, número dos por Sevilla, que estará este lunes en el arranque de campaña en Sevilla junto a Maíllo o la candidata por Jaén, Loli Montálvez, el sábado 9 de mayo en la capital jiennense.

La secretaria general de Podemos se refirió a este asunto este jueves en declaraciones a los medios en el Congreso, donde evitó aclarar si compartiría escenario con Maíllo en algún mitin de campaña. Pese a ser preguntada por esta cuestión, la dirigente aseguró que tanto ella como Montero harían campaña "con normalidad" y aseguró que tratarían de desalojar al Gobierno de Juanma Moreno. En el calendario de Por Andalucía, no obstante, ni figuran sus nombres.

Sí habrá un amplio despliegue de ministros del Gobierno. Este mismo viernes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estará en la manifestación del Primero de mayo en Málaga, donde también estará el candidato andaluz. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, tendrá amplia presencia en campaña con actos el 13 de mayo en Málaga y el acto central de campaña el 14 de mayo en Córdoba, donde también estará la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, que repetirá en Córdoba tras acudir también el 7 de mayo.

La ministra de IU también estará en Granada (8 y 9 de mayo), Cádiz (13 de mayo) y Sevilla (14 de mayo). Además, acudirán representantes de otros de los partidos de la nueva alianza de izquierdas, como Aina Vidal de los Comuns (15 de mayo, en el cierre de campaña en Granada), Lara Hernández, de Movimiento Sumar, o Tesh Sidi, de Más Madrid. La única ministra de Sumar que no estará en la arena andaluza será Mónica García, que la semana pasada anunció que será candidata en la Comunidad de Madrid frente a Isabel Díaz Ayuso.

El cierre de campaña de Por Andalucía será en Sevilla el 15 de mayo, aunque a día de hoy no están cerrados los asistentes, señalan fuentes de Por Andalucía. Si bien la agenda podría ir cambiando durante la campaña, es llamativa la ausencia de dirigentes de Podemos, que no contemplan a día de hoy compartir escena con Maíllo. La estrategia nacional entre los morados es la de marcar distancias con IU y Sumar, aunque en las últimas semanas algunos dirigentes de la formación se han apartado de esta hoja de ruta. La última en hacerlo ha sido la líder de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, que acudió a Sevilla este jueves para participar con Maíllo en un desayuno informativo.

Críticas de Podemos

El partido morado se vio forzado a un acuerdo de unidad en Andalucía después de más de un año rechazando negociar con IU y el resto de fuerzas. Lo hizo después de haberse quedado sin representación en Aragón y Castilla y León, donde fue en solitario, y ante las malas previsiones electorales que apuntaban a que volvería a quedarse sin representación si repetía su estrategia en Andalucía la comunidad más poblada del país.

Después de más de un año rechazando incorporarse a Por Andalucía, Podemos accedió a sentarse a negociar una semana antes de que expirase el plazo, cuando existía poco margen de negociación, al estar los puestos ya asignados a los partidos integrantes de esta formación. Finalmente, los morados lograron encabezar la lista por Jaén y el número dos en Sevilla y Málaga. El anuncio de Podemos del acuerdo llegó cargado de críticas por este reparto, al considerar que habían sido degradados en la candidatura.

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Aquellas críticas marcaron el inicio del acuerdo, que se va confirmando como una decisión táctica de los morados para evitar un mal mayor -una debacle en solitario y una pérdida económica por la campaña electoral- y no una apuesta estratégica por la unidad. Muestra de ello es el calendario de campaña de Por Andalucía, donde Podemos es el gran ausente en los actos previstos del candidato Maíllo.