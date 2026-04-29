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Un grupo de migrantes intentan asaltar la embajada de Gambia en Madrid para conseguir el certificado de vulnerabilidad

Un grupo de migrantes intentan asaltar la embajada de Gambia en Madrid para conseguir el certificado de vulnerabilidad

Sara Fernández

Un grupo de migrantes intentan asaltar la embajada de Gambia en Madrid para conseguir el certificado de vulnerabilidad

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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La Policía Nacional intervino en la mañana del martes para evitar que varias personas migrantes que hacían cola frente a la Embajada de Gambia en Madrid asaltaran el edificio tras varias horas de espera para conseguir el certificado de vulnerabilidad, una de las vías para acceder al proceso de regularización de migrantes. Decenas de personas habían hecho cola durante la noche frente al edificio y, a primera hora de la mañana, un grupo se encaramó a la verja de entrada para intentar colarse en la legación.

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