Ejecutivo de coalición
María Guardiola eleva a diez las consejerías de la Junta de Extremadura
Entre los cambios más relevantes destacan la salida de Mercedes Vaquera, Victoria Bazaga y Manuel Martín
Juan José García (Vox) será el consejero de Agricultura y Mercedes Morán asume Industria, Energía, Ciencia y Territorio
Rocío Entonado Arias
"Seis mujeres y seis hombres al servicio de los extremeños". La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha desvelado este miércoles la composición de su nuevo gobierno, compuesto por diez consejerías, dos de ellas con rango de vicepresidencia.
Entre los cambios más relevantes destacan la salida de Mercedes Vaquera, Victoria Bazaga y Manuel Martín, que serán sustituidos por Sandra Valencia en la Consejeria de Educación y FP; Laureano León en Cultura, Turismo y Deportes, y Francisco Ramírez en Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Abel Bautista ostentará una vicepresidencia con labores de coordinación institucional y emergencias. Junto a él, Óscar Fernandez, de Vox, dirigirá la Vicepresidencia de Desregulación, Familia y Servicios Sociales. La otra consejería que asume la formación de Santiago Abascal, Agricultura, Ganadería y Medio Natural, será para el diputado Juan José García.
Guardiola ha avanzado que todos los consejeros tomaran posesión del cargo mañana en un acto en Presidencia y, posteriormente, se celebrará el primer Consejo de Gobierno, que aprobará el decreto de estructura del nuevo gobierno.
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