PP y Vox reducen los cupos de preguntas de la oposición en la Asamblea de Extremadura

Primera polémica de la nueva legislatura. El PP y Vox han aprobado una reducción de los cupos de preguntas parlamentarias de la oposición en la Asamblea de Extremadura, tanto en los plenos como en las comisiones. La decisión, ratificada en la Junta de Portavoces de este martes, ha provocado las críticas del PSOE y Unidas por Extremadura, que denuncian una maniobra para reducir la capacidad de control al gobierno. PP y Vox defienden, sin embargo, que el nuevo reparto es proporcional a los resultados electorales del pasado 21 de diciembre.

Según ha explicado la portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez, la oposición dispondrá de tres preguntas en los plenos y otras tres en las comisiones, una menos en ambos casos respecto a la legislatura anterior. Para el PSOE, esta reducción evidencia que PP y Vox "no quieren rendir cuentas" y supone un uso del "rodillo" de la mayoría parlamentaria para limitar la fiscalización al Ejecutivo.

Reunión de la Junta de Portavoces. / ASAMBLEAEX.ES

La diputada del PP Teresa Tortonda ha rechazado esas acusaciones y ha defendido que el nuevo cupo responde únicamente a la composición de la Cámara tras las elecciones. "Aquí no hay miedo, aquí no hay rodillo, aquí no hay dientes afilados. Aquí lo que hay es proporcionalidad de los resultados obtenidos en las elecciones del año 25", ha afirmado. A juicio del PP, la oposición "todavía no ha asimilado que la situación ha cambiado" y ha recordado que PP y Vox suman el 60% de los diputados, frente al 40% de PSOE y Unidas por Extremadura.

Control parlamentario

Tortonda ha considerado que la labor de control al Gobierno no se limita únicamente a las preguntas orales, ya que los grupos pueden utilizar otros instrumentos parlamentarios, como propuestas de impulso, propuestas de pronunciamiento, comparecencias o interpelaciones. "Indudablemente se puede hacer control y fiscalización no solo con preguntas", ha señalado.

En la misma línea, el portavoz adjunto de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha defendido que el reparto aprobado en la Junta de Portavoces es "absolutamente proporcional y legal". También ha restado importancia a las críticas del bloque de la izquierda, que ha situado en su "irrelevancia absoluta". Según ha indicado, la propuesta de cupos ha salido adelante por la mayoría representada mediante el voto ponderado.

El diputado de Vox en la Asamblea Ángel Pelayo Gordillo Moreno / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Críticas de la oposición

Desde el PSOE, Álvarez ha vinculado la reducción de preguntas con la falta de actividad parlamentaria de los últimos meses. A su juicio, cuando alguien "no quiere someterse al escrutinio de los representantes del pueblo extremeño es porque tiene algo que ocultar". La portavoz socialista ha acusado a PP y Vox de haber mantenido la Cámara cerrada seis meses y de haber hurtado la posibilidad de celebrar plenos y comisiones durante ese periodo.

También Unidas por Extremadura ha cargado contra el nuevo reparto. Su presidenta, Irene de Miguel, ha tachado de "vergüenza y absoluta falta de respeto" que su grupo solo pueda formular una pregunta al Consejo de Gobierno en cada pleno. De Miguel ha recordado que Vox, con cinco diputados en la legislatura anterior, podía realizar tres preguntas, mientras que Unidas por Extremadura, con siete escaños, queda ahora limitada a una.

La presidenta de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en rueda de prensa este martes / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

La dirigente de Unidas ha interpretado esta decisión como una muestra del "pánico y el miedo" que, a su juicio, tiene María Guardiola a que su grupo ejerza la oposición y pregunte por cuestiones que "están dañando severamente a los extremeños".

Primer pleno el 7 de mayo

Las críticas de la oposición se han extendido también al calendario parlamentario. El primer pleno ordinario de la Asamblea en la XII Legislatura se celebrará el 7 de mayo, una convocatoria que PSOE y Unidas consideran precipitada después de meses sin actividad y cuando todavía no se conoce la estructura definitiva del nuevo Consejo de Gobierno.

Álvarez ha denunciado que, tras seis meses de bloqueo, ahora exista "prisa" por celebrar un pleno para el que el plazo de registro de asuntos se cierra este jueves, día 30. Según ha señalado, solo podrán debatirse las propuestas de impulso y de pronunciamiento ya registradas por el Grupo Socialista, y no será posible solicitar comparecencias ni interpelaciones a consejeros porque todavía no han sido nombrados.

Archivo - La portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez, en una imagen de archivo. / PSOE EXTREMADURA - Archivo

Robo en el Arqueológico de Badajoz

En concreto, la portavoz socialista ha criticado que no se hayan habilitado plazos extraordinarios para incluir una comparecencia del responsable de Cultura sobre el robo de monedas de oro del Tesoro de Villanueva en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.

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Tortonda, por su parte, ha defendido que los grupos han tenido cuatro meses para registrar "todas las iniciativas que hubiesen querido" y ha recordado que el plazo para formular preguntas se mantiene abierto hasta el martes. Vox ha añadido que el calendario del primer periodo de sesiones prevé plenos los días 7 y 28 de mayo, 4 y 18 de junio, y 2 y 16 de julio.